专家上海聚焦新药研发 探寻“突破”良方

新药研发如何实现新突破？记者30日获悉，多位专家学者汇聚一堂，各抒己见。 中国工程院院士、中国医学科学院药物研究院院长蒋建东对记者表示：“要找到能干预疾病的‘头雁’。未来的新药应以治疗整体观为指导，实现标本兼治。”

30日正在举行的2024复旦新药创制论坛上，蒋建东指出，过去，药物研发主要通过寻找靶点，并借助计算机辅助设计药物分子，以实现对特定靶点的精准对接。这种方法在传染病治疗上取得了显著成效，但在非传染病，如慢性病等治疗上却遇到了瓶颈。他提出了以负熵机制为靶点的治疗策略。

据悉，熵增定律最早起源于热力学，是用来描述热量从高温转移到低温的一个过程，这个过程是不可逆转的。科学家发现，熵增定律存在于宇宙的各个角落。而量子力学的奠基人薛定谔指出，生命的本质就是一个负熵系统，通过不断摄入负熵来减少自身的熵增。蒋建东以免疫系统、肠道微生物、音乐缓解抑郁、干细胞和针刺麻醉等例子详细阐述了负熵机制的原理，进而总结药物创新的发展趋势。

正在复旦大学上海医学院(简称：复旦上医)举行的2024复旦新药创制论坛上，专家学者聚焦原创药靶发现、创新药物研发、创新药物制剂以及新药临床试验与监管等关键领域，瞄准新药研发的最前沿动态。

“兵来将挡、水来土掩，面对肿瘤和炎症的智能化机制，靶点药物也要智能化。”南京大学生命科学学院教授徐强介绍了肿瘤、炎症的智能生物信号，用形象生动的模型介绍了IL-17引发慢性炎症的机制，并用相关疾病的治疗案例总结了当前肿瘤和炎症治疗的特点。徐强提出，要重视生物信号的智能性，挖掘生物信号的“关键节点”，找到“后门”机制。他强调，药物靶向需要拓宽思路，利用智能致病机制产生的漏洞，研究出智能靶向机制。

论坛上，来自国内外的顶尖药学专家、学者围绕新技术、新方法、高校生物医药成果转移转化等热点难点问题，共话新药创制的核心议题，旨在推动中国新药创制事业的源头创新、持续创新和循环创新。

如何围绕新的靶点进行创新药物研发？北京大学药学院党委书记、教授焦宁指出，活性分子的修饰和改造依赖于合成技术的关键。他总结了构建药物的新方法以及团队新化学空间化合物库的构建、新型光动力药物和新型糖尿病药物等原创药物的发现，详细介绍了课题组基于表型和靶点的药物发现取得的最新进展。

在论坛上，复旦大学上海医学院党委副书记、副院长徐军表示，当前生物医药领域蓬勃发展，复旦大学和复旦上医正以深化教育科技人才体制机制一体改革为抓手，进一步推动医教协同、科教融汇、产教融合，完善科研攻关新型组织实施模式，强化生物医药科技创新策源功能。徐军希望以本次论坛为契机，进一步打通“基础研究-新药创制”之间的“转化鸿沟”，加快建设创新生态圈，为助力中国从“医药大国”到“医药强国”的跨越式发展贡献更大力量。

复旦大学药学院院长李聪表示，学院将致力于构建卓越的人才培养体系，培养出既精通药学知识，又具备医学素养的“懂医精药”型拔尖人才，为药学领域的发展注入新的活力。在新药创制的关键领域，药学院将大力推进学科间的交叉融合，持续激发科研创新的活力。

2024复旦新药创制论坛将搭建起一个智慧交融、力量汇聚的交流平台，未来还将围绕“原创药靶发现”“创新药物研发”“创新药物制剂”“新药临床试验与监管”举行四个分论坛。(记者 陈静)