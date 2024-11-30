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健康“医”点通

冬天怎么能少了火锅？ 一起解锁火锅的健康吃法

陈子源

2024年11月30日14:12 来源：人民网

进入冬季，火锅变成许多人日常饮食中必不可少的一部分。火锅虽美味，但频繁吃会增加高血压、肥胖、心血管疾病等风险。如何吃火锅更健康？为此，人民网采访了深圳市龙华区人民医院临床营养科主任医师刘晓军。

(责编：杨曦、吕骞)




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