粉类美食成消费者心头好

天气渐冷，粉类美食越来越受欢迎，一碗热乎乎的米粉不仅满足了人们对美食的追求，更在寒冷的季节里为人们带来温暖。从街头小吃摊到商场餐厅，再到家庭餐桌，“嗦粉”形成了一股潮流，螺蛳粉、酸辣粉、南昌拌粉等各式各样粉类美食成为消费者的心头好。

不同消费群体对粉类产品有着不同消费偏好。螺蛳粉这一源自广西柳州的特色小吃，凭借浓郁鲜香的独特口味，迅速成为众多消费者的首选粉类美食。从线上消费占比看，购买柳州螺蛳粉的消费者大多集中在四川、广东、浙江、江苏和山东等地；从销量增速看，新疆消费者在近期购买了更多的柳州螺蛳粉。

酸辣粉这道传统小吃，则以爽滑的口感和酸辣适中的味道赢得了消费者的喜爱，不仅成为四川和重庆的美食名片，还逐渐在全国走红。数据显示，北京消费者购买了更多酸辣粉，西藏、新疆、宁夏、青海等地的消费者也对酸辣粉较为关注，购买量增长明显。

南昌拌粉以其独特的拌制方法和丰富的配料吸引了不少消费者，特别是受到更多年轻人喜爱，购买南昌拌粉的消费者有近五成是“90后”和“00后”。同时，新疆炒米粉也深受年轻消费群体青睐，“90后”和“00后”消费者数量占比达到七成。

值得注意的是，随着消费者对健康饮食的日益重视，各种粉类产品也要顺应消费需求变化，持续改进升级。商家研究新产品时，要在保留传统风味的同时，精简配料表，开发低盐低油低脂的新产品。此外，还应进一步提升食材新鲜度，打造营养更为均衡的产品，从而吸引更多消费者，实现产业持续健康发展。