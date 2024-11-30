银发群体正在成为文旅消费生力军。社交媒体上，很多年轻人讨论如何帮父母抢演唱会门票，“90岁老奶奶看演唱会”冲上热搜。银发族还成为错峰出游主力军，银龄研学、康养度假等产品销售火爆，为旅游市场注入新活力。

银发文旅市场兴起，不仅反映了我国人口老龄化的社会现实，也体现了银发群体生活质量的提升和消费观念的转变。国家统计局数据显示，截至2023年末，全国60周岁及以上老年人口接近3亿，占总人口的21.1%，其中60岁至69岁的低龄老年人口占比超过50%。他们受教育水平、消费实力、接受新事物的能力普遍较强，在消费观念、消费支出上与年轻人越来越相似，这些变化衍生出一个名词：“新老人”。

新老人有新需求。他们不满足于基本的生活需求，更多地表现出兴趣爱好更丰富、出游意愿更强烈等精神需求。今年，国务院办公厅发布《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》明确提出“丰富老年文体服务”“拓展旅游服务业态”的要求。近年来，政府在“老有所乐”上持续用力，加强基础设施建设、完善公共文化服务体系，不断丰富老年人的精神文化生活。然而，仅靠政府力量难以满足银发群体日益增长的文化需求。填补市场空白，解决需求痛点，为老年群体提供更多中高端和个性化的产品和服务，市场力量大有可为。

创新内容形式。比如，银发微短剧火了，从一个侧面反映出银发群体对互联网娱乐内容的需求有待满足。当前，老年题材的文娱产品供给不足，内容质量参差不齐。数据显示，我国50岁以上中老年网民规模达3.25亿，月人均上网时长高达127.2小时，刷短视频、看微短剧已成为“银发冲浪族”的重要娱乐方式。要鼓励创作更多能给老年群体提供情感共鸣和心灵慰藉的文艺精品，丰富他们的精神世界。

解决需求痛点。比如，在体育消费领域，数据显示，我国46岁至59岁人群运动健身比例最高，达到了17.05%，紧随其后的是60岁以上人群。这部分人群需要更加专业、适老的体育运动用品，也需要更多趣味性、轻量化的体育赛事。这就要求供给侧深入研究需求，提供相应产品服务。再如，老年人不再满足于传统的低价游、观光游，而是更重视旅游品质和体验，这也推动康养旅居产品加速发展。文旅行业应做好旅游产品适老化改造，用科技力量为老年出游保驾护航，更好释放银发群体的消费潜力。

发展银发经济是机遇也是挑战。只有深入了解银发群体的新需求，从内容到形式，从线上到线下，不断丰富产品供给，提高服务质量，才能在竞争日益激烈的银发市场中行稳致远。