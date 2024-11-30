某电商企业为打击竞争对手，组织员工有计划地购买该公司产品，并在网站上发布恶意差评。近日，公安机关依法对其作出行政处罚。

买家评论是消费者线上购物的重要参考，与线下评价“口口相传”相比，网上评论传播范围更广、留存时间更长。对于差评，多数消费者不会仔细辨别其为合理还是恶意，一条差评就有可能影响不少生意。一些不法分子利用这一点，出于敲诈勒索、行业竞争、情绪宣泄等原因，对电商企业进行恶意差评，甚至买“水军”蓄意抹黑。

网络平台是商品交易的重要场所，恶意差评直接影响店铺评分和排名，不仅给电商企业造成经营损失和信用损害，而且干扰了真实的评价体系，误导消费者的购买决策，扰乱了公平竞争的网络市场秩序，不利于电商行业健康发展和诚信体系建设。

《中华人民共和国反不正当竞争法》规定，经营者不得编造、传播虚假信息或者误导性信息，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。但在实践中，商家应对恶意差评常常面临证据收集难、诉讼成本高等问题。公安机关此次对恶意差评行为进行行政处罚，不仅是一次执法，更是重要警示。网络不是法外之地，在互联网上，每个人都要为自己的言行负责，多行不义终将承担法律责任。

对于电商企业而言，不必对正常差评过分恐惧、抵触，应从中吸取经验、改善商品和服务质量，并通过良好的售后保障、长期的合规经营增强自身抗风险能力。一旦遭遇恶意差评，一定要立场坚定、积极维权，收集保存好证据，向平台申诉或通过法律渠道解决，尽快消除影响。每一次对恶意差评的抵制，都是对不法分子嚣张气焰的打击、对自身合法权益的捍卫。

公平、诚信、有序的网络交易环境需要各方共同营造。有关部门应进一步完善相关法律法规，明确恶意差评的法律界定和处罚标准，让不法分子付出应有代价。平台方需优化评价机制、加强监管，建立高效透明的申诉与处理机制，帮助商家降低维权成本，维护网络交易秩序，推动市场健康发展。