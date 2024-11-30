气候变化威胁人类健康的四种方式

第29届联合国气候变化大会不久前于阿塞拜疆落幕，来自全球100多个国家和地区的领导人，以及众多国际组织的专家共同商讨如何应对气候变化带来的挑战。

与此同时，《柳叶刀健康与气候变化倒计时2024年报告》显示，气候变化对人类健康的威胁已攀升至前所未有的高度。到本世纪末，气候变化每年或将夺走300多万人生命。

澳大利亚《对话》杂志指出，人类活动导致温室气体大量排放驱动全球性气候变化，已是毋庸置疑的事实。气候变化将以四种方式对人类健康构成严重威胁。

传染疾病风险上升

联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）的评估报告深刻揭示了气候变化带来的严峻现实：地表温度持续攀升，海平面不断上涨，降雨模式悄然改变，而洪涝、干旱、热浪、飓风、强对流天气等极端气候事件更是愈演愈烈，发生频率和严重程度均呈上升趋势。

研究显示，这种剧烈的气候变化增加了疟疾、登革热和西尼罗河病毒等致命传染病向新地区扩散的风险。例如，原本不在某些地区的蚊子种群，可能会“入侵”非洲和南美洲的不同角落，甚至闯入欧洲。同样，随着气候变化加剧，携带克里米亚-刚果出血热病毒的寄生蜱，可能会从非洲向北“转战”欧洲。

科学家忧心忡忡地估计，由于气候变化的持续影响，新发感染和流行病暴发的风险与日俱增。此前，针对传染性疾病病原体的深入调查发现，三分之二的病原体都对气候变化“高度敏感”。

世界卫生组织曾警告称，气候变化正导致非洲地区的埃博拉疫情频发。蝙蝠作为该病毒的潜在宿主，因气候变化而四处迁徙，并寻找新的栖息地繁殖，将疾病带到了新地方。建模研究也显示，老鼠可能会因逃离火灾和洪水，到达新的栖息地，进而导致更多人接触到拉沙病毒，引发急性且传染性强的国际性传染病。

粮食安全蒙上阴影

气候变化的阴霾，也给全球粮食安全蒙上了阴影。

联合国粮农组织9月20日发出警示：全球约有2.82亿人正饱受重度饥饿的煎熬，而拉尼娜现象带来的负面影响，还可能让这一数字继续攀升。

粮农组织驻日内瓦联络处主任多米尼克·比尔容表示，农业粮食系统对气候变化高度敏感，稍有不慎就可能引发连锁反应。土壤退化、水质恶化等问题更是让农民“雪上加霜”。播种季节紊乱、作物减产以及牲畜损失，使农民难以维持生产，令无数人陷入饥饿和贫困的深渊。

据法国《世界报》网站报道，今年，非洲西部和中部遭遇了如猛兽般的洪水，成千上万个农场遭到毁坏。洪水导致庄稼颗粒无收，或将加剧这些极度贫困地区的粮食危机。

在西非的加纳，2024年雨季降雨不稳定，估计会导致105万人面临严重的粮食不安全问题。

随着粮食安全状况的日益恶化，全球营养不良问题也愈发严重。到2030年，全球预计将有57万至100万5岁以下儿童因气候变化而发育迟缓，这也将加剧他们感染疟疾等传染病的风险。

空气质量持续恶化

今年国际清洁空气蓝天日（9月7日），世界气象组织发布了最新的《空气质量与气候公报》。报告指出，气候变化、野火和空气污染之间已形成恶性循环，对全球健康、农业和生态系统产生了深远影响。

空气污染是人们能切身感受气候变化的“副作用”之一，特别是在高度工业化的国家。空气污染不仅催生了新的慢性呼吸道疾病，比如哮喘和慢性阻塞性肺病。长期呼吸被污染的空气，将会降低预期寿命，并可能导致癌症等疾病。

极端高温威胁生命

IPCC发布的综合报告《气候变化2023》指出，人类今年经历了有记录以来第二热的9月，今年还可能成为有史以来最热的一年。

极端高温给人类的健康和生命带来了极大的威胁。仅2022年欧洲就有6万人死于热浪。

联合国秘书长古特雷斯就极端高温发表讲话时表示，地球正变得越来越热，对世界上的每个人来说，这都是越来越危险的信号。据估计，高温每年导致近50万人死亡。

研究还发现，现在从事户外体育活动的人，比20年前面临热应激的风险增加了28%。热应激与肾结石、疲劳、哮喘和心脏病发作等疾病有关。

IPCC预计，如果维持目前的气候政策不变，到2100年，全球气温将上升3℃。

美国宾夕法尼亚州立大学生理学教授拉里·肯尼认为，如果全球气温上升超过2℃，致命热浪可能会迅速袭击印度和撒哈拉以南的非洲。如果上升超过4℃，热浪的“魔爪”将伸向东南亚、澳大利亚、中东、南美以及美国部分城市。