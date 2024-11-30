食品热量标签难挡顾客食欲

科技日报讯 （记者张梦然）最新一期《自然·人类行为》杂志发表的研究显示，英国要求餐饮店必须使用热量标签的政策，与顾客减少摄入热量并不相关。换句话说，即使餐饮店标明热量，人们该吃还是会吃。这项研究基于该政策实施前后逾6000人的自我报告数据。

肥胖是一个严重的公共卫生问题。在外出就餐时摄入热量密集型食物是肥胖的一个风险因素。2022年4月，英国政府采取了类似美国和加拿大部分地区的政策，要求英格兰地区拥有250名员工以上的所有餐饮店使用热量标签。

英国利物浦大学在该法规实施前后开展了两次调查，以研究该政策是否会改变消费者行为。自2021年8月至12月，他们调查了年龄、性别、族裔、教育程度不同的3308人。这些人从330家餐饮店购买过食物。这些餐饮店包括酒吧、餐馆、咖啡店、快餐店和娱乐场所。他们采集了购买信息和自我报告的食用数据。在2022年8月至12月，他们再次调查了在其中325家餐饮店购买过食物的3270人。

结果发现，在政策实施后，消费者低估餐食热量的情况减少了。他们报告自己更容易看到和利用热量标签。然而，在政策实施后，消费者采购食物或摄入热量没有出现显著变化。他们发现这个结果在不同年龄、性别、族裔或教育水平之间没有差异。