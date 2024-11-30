卫生健康对口援藏30年成效显著

本报北京11月29日电（记者张胜、李春剑）国家卫生健康委29日围绕“卫生健康对口援藏30周年”主题召开发布会。该委财务司司长、乡村振兴办主任刘魁介绍，2012年以来，中央和对口支援省市共投入超过300亿元资金，支持西藏卫生健康事业的建设和发展。目前，西藏已建成覆盖城乡、功能比较完善、布局较为合理的医疗卫生服务体系。

据悉，在协调17个对口支援省市卫生健康系统共同做好卫生健康援藏工作的同时，国家卫生健康委还协同有关方面通过“组团式”支援、三级医院对口帮扶、万名医师支援农村等形式，统筹各方资源、共同推进卫生健康援藏工作。

“与30年前相比，西藏医疗卫生机构由1198个增至1821个，床位数由5600多张增至2.2万张，每千人口的执业（助理）医师人数由1.9人增至3.3人。西藏居民健康水平的各项指标均达到历史最好水平，个人卫生支出占卫生总费用的比重降至十分之一以下。”西藏自治区卫生健康委副主任郭珞介绍，30年来，西藏的医疗服务能力逐步提升，远程医疗服务覆盖到每一个乡镇卫生院，多种传染病的发病率降至历史最低，全区的社区卫生服务中心、乡镇卫生院和村卫生室藏医服务覆盖率分别达100%、94.4%和42.4%。

人才是提升医疗服务能力的关键。刘魁介绍，2015年8月，中组部会同国家卫生健康委组织12个省份的182家医院，共同实施医疗人才“组团式”援藏，支援西藏21家医院。

与以往的支援方式相比，“组团式”支援有四方面特点：一是由党委组织部门负责牵头协调，卫生健康部门负责具体实施，组织保障更加有力；二是在以往的诊疗技术和专家为主的基础上，增加医院管理人才，更加注重提升受援医院的综合管理水平；三是由多家医院帮扶一家医院，实行“以院包科”“以市包县”，使对口支援工作更加专业、精准、有效；四是由送医送药变为“医教结合、育人为主”，为当地的人才培养发挥了积极作用。