情暖冬日 维爱公益行动再进山西繁峙

为持续、扎实做好儿童青少年营养改善工作，进一步筑牢儿童青少年健康防线，11月21日，由中国疾病预防控制中心指导，人民健康、北京康盟慈善基金会发起，维他奶有限公司（以下简称维他奶公司）公益支持的“促进合理膳食 助力乡村振兴”维爱公益行动再次走进山西省繁峙县。正值初冬，营养丰富的豆奶、健康科普手册、环保乒乓球拍及笔记本等爱心物资，为当地乡村学校的孩子们驱散寒意，在校园中汇聚成一股冬日暖流。

张建芬为同学们带来《青少年“三好”促健康》互动小课堂。（受访者供图）

“同学们，要想做到‘饮食好’，每天应该吃够多少种食物？”在《青少年“三好”促健康》互动小课堂上，中国疾病预防控制中心营养与健康所助理研究员张建芬刚刚发问，同学们便争先恐后地举起小手。通过讲台上下的积极互动，张建芬分享了“饮食好、运动好、睡眠好”的小妙招，帮助学生养成良好生活习惯，为美好未来打下坚实基础。

“孩子们正处于成长发育的关键时期，每一餐都糊弄不得。我替孩子们高兴，也替孩子们谢谢大家！”繁峙县笔锋小学校长孙建华感言，豆奶等爱心物资深受学生喜爱，维爱公益行动的爱心义举不仅传递了正能量，更是对乡村儿童的鼓励与鞭策。希望各位同学努力学习、立志成才，用优异的成绩报答父母，用爱心回报社会，长大后为建设祖国和家乡贡献力量。

“在我们当地，一些家庭还无法满足孩子们每天的营养需求，而且对营养膳食的知识相对匮乏。孩子们正是长身体的时候，感谢维爱公益行动为他们提供营养支持。”“孩子们喝到美味又营养的豆奶都非常高兴，谢谢维爱公益行动不远万里送来温暖，助力孩子们在校的每一餐都吃得健康、吃得可口、吃得舒心。”前来陪餐的家长连连点赞。

开展体育运动，是帮助儿童青少年身心健康成长的重要途径。原国家乒乓球队队员邹阳也参与到此次行动中来，手握由回收纸包盒再生而成的乒乓球拍，和学生们“酣战”数回合，现场欢笑声和助威声此起彼伏。望着孩子们的一张张笑脸，邹阳说，相信这趟爱心之旅所带来的温暖与力量，将伴随他们茁壮成长。未来，也希望有越来越多的公益性活动走进乡村，聚焦乡村儿童青少年营养健康事业。

同学们用回收纸包盒制作飞机模型。（受访者供图）

促进合理膳食及营养理念深入乡村，既要注重物质帮助，更要注重精神帮扶，通过多方合力、多种途径为乡村儿童青少年健康成长“添智”“增志”。维他奶公司利用自身优势，招募员工志愿者开展了“植物营养及环保小课堂”互动教学，利用趣味动画视频，生动地向孩子们讲解了植物营养的基本知识，并展示了维他奶纸包盒的回收再利用过程。在维他奶员工志愿者的指导下，同学们亲自动手，用回收纸包盒制作了飞机模型，不仅亲身感受了“变废为宝”的过程，还通过有奖答题赢得了回收纸包盒再生而成的笔记本等小奖品。

“作为维他奶的志愿者，我希望通过本次活动，不仅能为孩子们的提供营养支持，更能把‘彼此关怀和陪伴’的品牌初心传递给他们。通过环保和创造力的实践，将一颗颗绿色‘种子’播撒在他们的心田。我很荣幸能参与到此次行动中来，为社会的可持续发展和祖国未来的人才培育建设，尽自己的一份绵薄之力。”一名参与教学的维他奶员工志愿者说。

据了解，2021年底，维爱公益行动在多方力量的支持下开启了“爱心之旅”，持续走进全国多地的乡村学校，截至目前已为乡村学生捐赠超过400万包维他奶营养豆奶，并送去健康科普手册、乒乓球运动器材、图书等爱心物资，直接惠及约7000名儿童青少年。在捐赠营养物资的同时，维爱公益行动也开展了很多线上线下相结合的健康教育活动和体育互动，普及植物营养、合理膳食以及健康生活方式等科普内容，为促进乡村学生身心健康全面发展奠定基础，帮助他们形成科学的饮食行为和健康生活方式。