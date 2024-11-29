11月21日，人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称“五进”计划）走进国家粮食和物资储备局，与国家粮食和物资储备局机关服务中心一起，为广大干部职工送去冬日里的暖心健康“福利”。本场“五进”计划围绕职工健康需求，设置了健康讲座、健康咨询、健康科普互动体验等项目，助力提升职工的健康意识和预防疾病能力。

人民健康“五进”关爱服务计划走进国家粮食和物资储备局。

科普讲座环节，中国医学科学院阜外医院主任医师杨旭为现场职工科普慢病管理相关知识，围绕亚健康管理，高血压、高血脂风险评估，以及通过生活方式干预改善慢病状态等内容做专题分享。

中午时分，职工们三五结伴走向各个体验项目，美丽健康区域不久便聚集起一队“长龙”。“入冬之后皮肤非常干燥，这次皮肤检测真的是太及时了。”一位刚刚完成皮肤健康检测的职工说。“先用牙线清洁，再用牙刷、舌苔刷、漱口水……原来我之前清洁口腔的步骤是错的。”职工们在“牙齿有话说”科普互动环节中，学习了正确的口腔护理方法，并通过参与互动领取了漱口水、护肤品等小奖品。

眼底健康筛查、智慧中医脉诊、人民好医生视频问诊、心理健康自测等健康服务也吸引来不少职工踊跃参与。“完全想不到健康检测竟如此智能化了，刚刚在手机上看了检测报告，心里一下子踏实了。”“通过向在线医生远程咨询，我获得了进一步健康检查的建议，真是太便捷了。”参与体验的职工们说。

科普答题互动区洋溢着欢声笑语，职工们自发组队，参与健康知识答题竞赛。“很喜欢这个环节，通过有趣的答题竞赛让健康知识入脑入心，真心推荐大家都来学一学，看一看！”一名刚完成答题的职工说。

“跟练5分钟我就出汗了，健身镜非常实用，它提供的健身课程种类很多，适合全家人使用。”在科学健身专区，很多职工一起跟练有氧健身操，沉浸式体验让大家在一片欢笑声中享受运动的乐趣。

吃动平衡，健康同行。现场，工作人员耐心地向职工们讲解科学用盐、健康饮水、平衡膳食宝塔等相关知识，并邀请大家品尝了来自人民优选平台的乡村振兴营养食品。

为满足职工的健康需求，本场“五进”计划还邀请了北京大学第一医院主任医师李秀清、首都医科大学附属北京中医医院副主任医师孟梦来到现场，为职工们提供中医科和全科健康咨询服务。

据了解，人民健康将继续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，把为民办实事作为重要内容，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，不断增强人民群众的健康获得感、生活幸福感。