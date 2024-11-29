科学检查加日常保养 这份“护眼攻略”请查收

在当今社会快节奏的工作生活背景下，我们越来越离不开电子屏幕，眼健康问题日益凸显。近日，重庆医科大学附属第二医院眼科主任张黎和泰康同济（武汉）医院眼科主任陈中山做客“人民好医生”客户端《全民爱眼共筑“睛”彩》系列科普直播，为广大网友解答了包括近视防控、眼底疾病、斜弱视等与眼健康有关的热点问题，并提供了实用的护眼建议。

屈光矫正对于保护儿童视力尤为重要

在日常生活中，眼镜已成为许多人不可或缺的一部分。张黎表示，“屈光矫正不仅仅是配眼镜的一个步骤那么简单，它实际上涉及到复杂的医学判断和个体化的需求。”不合适的屈光矫正可能会对眼睛造成损伤。因此，配眼镜不是简单的根据度数来定，而是需要到专业医院进行医学验光。特别是对于儿童，需要进行扩瞳验光，即睫状肌麻痹验光，以确保屈光度数的准确性。此外，还需要考虑眼位问题，如内斜或外斜，以及调节能力和双眼视功能等多个因素，才能给出准确的配镜处方。不合适的眼镜会导致眼睛疲劳，对儿童的眼睛可能造成不可逆的损伤。

对于儿童来说，近视防控的关键是防止其发展成为高度近视，因为高度近视会增加视网膜脱离、开角性青光眼、黄斑出血等并发症的风险。即使成年后进行近视矫正手术，这些风险仍然存在，公众应该提高对这一问题的认识。

关注眼底健康 早期发现是关键

有一部分眼科疾病，例如眼底病变，属于早期症状不明显，很容易被忽视。“眼睛就像一个照相机，前面的角膜晶体像照相机的镜头，眼睛后面的视网膜视神经构成了照相机的底片，底片上任何的一个病变，都有可能造成视功能的损害。”陈中山介绍，有些人的眼底病变因为发生在视网膜的周边，或者早期完全没有感觉，但是病变其实已经发生。因此，年纪较大或患有高血压、糖尿病的人群，一定要定期进行眼底检查，早发现、早诊断、早治疗，很多眼病可以得到控制。

建议老年人每年进行眼部检查，以预防眼底疾病。同时，应避免长时间使用电子产品，减少眼疲劳和干眼症的风险。

眼部保养重在日常维护

陈中山提醒，“视神经是视网膜神经细胞的轴突组成，负责将图像信息从眼睛传导到大脑。任何视神经的问题都可能导致严重的视功能损害。”视神经病变可能由多种原因引起，包括视神经炎、缺血性神经病变、青光眼、先天性疾病、全身性疾病等。当出现视力下降或其他视觉问题时，应及时到医院检查，因为这可能是眼睛问题或全身性疾病的信号。

自我检查视力的方法包括交替遮盖一只眼睛，以检查视力是否有差异，及时发现黄斑疾病。避免在暗光环境中使用手机，以减少青光眼的风险。对于患有糖尿病、高血压等全身性疾病的人，应定期进行眼底检查，控制好全身疾病，以预防眼底疾病的发生。

张黎指出，眼保健操对儿童近视防控和缓解眼疲劳非常有效。眼保健操不仅能让眼睛在长时间的近距离用眼后得到休息，还能增加眼睛局部的血供，为眼睛带来营养。多进行户外活动，接受自然光线的照射，这有助于控制眼轴的增长，缓解眼疲劳。在日常生活中，注意保证充足的睡眠和均衡的营养。