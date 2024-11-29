脑胶质瘤新药落地海南博鳌乐城先行区

11月24日，“Vorasidenib华西乐城医院落地启动暨真实世界研究筹备会”在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区（以下简称“乐城先行区”）举行。这次活动标志着治疗IDH突变型弥漫性脑胶质瘤的海外创新药Vorasidenib在获批上市前，可作为临床急需的进口药品在乐城先行区先行先试。与此同时，旨在评估Vorasidenib在中国人群中应用的安全性和有效性的真实世界研究即将在博鳌乐城同步开展。

据了解，脑胶质瘤由中枢神经系统内的胶质细胞或前体细胞生成的肿瘤，是颅内最常见的原发性恶性肿瘤，同时也是中枢神经系统最常见的肿瘤。由于胶质瘤的发病、进展及治疗副作用都可能涉及脑部功能区，因此患者往往面临致死率高、致残率高、复发率高的困境。在目前针对胶质瘤有限的治疗方式中，外科手术无法完全切除肿瘤，放化疗则可能对患者身体或多个领域的神经认知功能产生长期严重副作用。即使采用手术切除、同步放化疗和辅助化疗的综合治疗，仍有90%以上的胶质瘤患者出现复发和进展。

“期待Vorasidenib能够为国内胶质瘤患者带来更多希望，突破现有治疗瓶颈，整体提升国内胶质瘤治疗的效果与预后，造福患者与家庭。”四川大学华西医院、四川大学华西乐城医院刘艳辉教授介绍，四川大学华西乐城医院已开出Vorasidenib的首张处方。接受治疗的患者来自四川成都，患有IDH突变型弥漫性脑胶质瘤，在华西医院本部接受了手术治疗。术后患者面临放化疗的选择，但其与家人较为担心放化疗带来的毒副作用，所以患者来到华西乐城医院，选择尝试Vorasidenib，并希望在接受治疗之后尽早回归正常工作和生活。

递爱之家创始人孙文军表示，由于脑胶质瘤的治疗方式有限，患者群体十分期待新的治疗方案出现，尤其是能够使用副作用较小、精确度更高的靶向治疗药物。

四川大学华西乐城医院院长刘毅认为，对于胶质瘤患者而言，时间就是生命。前沿治疗方案的加速可及，将为患者及其家庭带来更多希望。他表示，未来，华西乐城医院将整合先进的诊疗设备和技术创新资源，打造高水平的医疗技术创新应用平台和临床科研成果快速转化平台，专注于推动包括胶质瘤在内的肿瘤治疗领域取得突破性进展。

施维雅中国总经理鲁毅智指出，在推动胶质瘤治疗药物等创新药物可及性的过程中，与政府、医疗机构及患者团体的紧密合作至关重要。施维雅中国正积极与各方携手，更精准地传达患者需求，调动更多资源，全力支持创新药物在中国的落地与发展。