云南白药集团亮相第二届链博会 推进中药材产业现代化国际化进程

11月26日至30日，云南白药集团以“云南好药材，中国好中药”为主题，亮相第二届中国国际供应链促进博览会（简称“链博会”），在“健康生活链”展区，围绕其药业基石与大健康主轴，展示了其在中药材产业链体系建设方面的持续探索与创新成就，积极推进中药材产业现代化、国际化进程。

本届链博会以“链接世界，共创未来”为主题，吸引600余家中外企业参展，数量比首届增长了约20%。展览面积也从首届的10万平方米扩大至12万平方米，设置了先进制造链、清洁能源链、智能汽车链、数字科技链、健康生活链、绿色农业链六大链条和供应链服务展区，超过100个国家和地区的20万名观众前来观展。

云南白药集团通过产业链+创新链+健康链的“三链同构”，展示云南白药的中药现代化全产业链条（含国际链条）、医药科技研发布局、数智医药健康全周期场景3个核心内容。产业链展示了中药全产业链，详细展现了白药发展新思路、链主责任、国际产业链情况以及业务组合、发展战略等；创新链通过云南白药研发布局、成果及规划以及数智化建设等方面的展示，呈现了云南白药集团创新链布局发展情况；健康链以伤痛全域管理为核心，围绕健康产品生态、中医药事服务，全面展示了云南白药健康链条布局现状。展会现场，云南白药的展台布置及产品吸引了各国参展商、学者以及消费者的广泛关注。

为推进中药材产业的现代化和国际化进程，云南白药集团在本届链博会上发布《关于大健康产业链协同发展的联合倡议》。该倡议以“共建、共享、共赢”为核心，旨在推动大健康产业链的协同发展，共同提升全球健康产业的竞争力，为人类健康事业贡献智慧与力量。倡议从构建协同发展新机制、共建多元化新生态、释放创新活力、赋能产业发展、推动国际交流和深度合作、提升产业链安全性、透明度和标准化等六个维度出发，提出了大健康产业链高质量发展的具体展望和举措。

此外，云南白药集团还参加了本届链博会的健康生活链主题分享活动，围绕“中医药传承与创新”进行了深入的主题交流。云南白药集团相关领导表示，将充分利用链博会的有利时机，持续发挥链主企业的责任担当，挖掘云药资源优势，将资源优势转化为产业竞争优势，以“强主业、稳增长、可持续”为原则，打造云南品牌中药材全产业链；通过“补链、延链、强链”，持续发挥龙头链主型企业在产业发展上的示范、引领和带动作用，为中药材产业的现代化和国际化进程贡献力量。(中国日报云南记者站记者 李映青）