中医眼科联盟项目推进会在京举行

11月27日，由北京中西医结合学会主办、中国中医科学院眼科医院承办的北京中西医结合学会眼科分会“晶彩同行”之眼表白内障新进展学习班暨中医眼科联盟项目推进会在北京举行。

会议现场。 人民网 陈子源摄

本次会议聚焦于眼表疾病与白内障等眼科领域的最新进展，邀请了多位专家分享其前沿研究成果，旨在推动中西医结合的传承创新，加强眼科相关学科建设。同时，会议也为参会者提供了实践指导，进一步展现了中西医结合发展的潜力与前景。

会议现场。 主办方供图

会上，中国中医科学院眼科医院党委副书记、院长温艳东介绍，中国中医科学院眼科医院经过30年发展，不断加强专科建设，提高学术水平，改善医疗服务，全面提升医院综合实力。同时，医院积极参与国际交流合作，推动中医药走向世界。

中国中医科学院眼科医院眼表疾病科主任医师吴宁玲表示，中国中医科学院眼科医院眼表疾病科作为国家中医药管理局重点专科，拥有一支高素质医疗团队，尤其在眼表疾病的诊断和治疗方面有深入研究，并已承担多项国家级研究项目。

据了解，中国中医科学院眼科医院作为眼科专科联盟的核心医院，牵头成立了国家中医优势专科眼科专科联盟，携手多家知名医疗机构，共同致力于提升中医眼科的诊疗技术、学术影响力及服务能力，为人民群众的健康提供坚实保障。