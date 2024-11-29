国家医保目录新增91种药品

本报讯（记者 解丽）昨日，国家医保局公布2024年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录。据介绍，目录新增91种药品，平均降价63%，预计2025年将为患者减负超500亿元，目录内药品总数增至3159种。同时，国家医保局强调，2025年1月1日新版国家医保药品目录自正式实施后，定点医疗机构应及时调整本机构用药目录，不得以医保总额限制为由影响药品进院。

据国家医保局介绍，在今年的调整中，有91种药品新增进入国家医保药品目录，其中肿瘤用药26个（含4个罕见病）、糖尿病等慢性病用药15个（含2个罕见病）、罕见病用药13个、抗感染用药7个、中成药11个、精神病用药4个，以及其他领域用药21个。其中89种以谈判/竞价方式纳入，另有2种国家集采中选药品直接纳入，同时43种临床已被替代或长期未生产供应的药品被调出。今年参与谈判/竞价的117种目录外药品中，89种谈判或竞价成功，成功率和价格降幅与往年基本相当。本轮调整后，国家医保药品目录内药品总数达到3159种，其中西药1765种、中成药1394种、中药饮片部分892种。肿瘤、慢性病、罕见病、儿童用药等领域的保障水平得到进一步提升。

据悉，自成立以来，国家医保局已连续7年开展药品目录调整工作，累计将835种药品新增进入国家医保药品目录，其中谈判新增530种，竞价新增38种。同时438种疗效不确切或易滥用、临床已被淘汰、长期未生产供应且可被其他品种替代的药品被调出目录。截至2024年10月底，协议期内谈判药品累计受益8.3亿人次，累计为患者减负超8800亿元。

国家医保局表示，在谈判竞价环节，共有117个目录外药品参加，其中89个谈判竞价成功，成功率为76%，平均降价63%，成功率和价格降幅与2023年基本相当。叠加谈判降价和医保报销，预计2025年将为患者减负超500亿元。“今年目录调整范围以新药为主，新增的91种药品中有90个为5年内新上市品种。同时，将包括1类化药、1类治疗用生物制品、1类和3类中成药在内的‘全球新’作为重点支持对象，确保‘好钢用在刀刃上’。”国家医保局相关负责人介绍说，新增91个药品中38个是“全球新”的创新药，无论是比例还是绝对数量都创历年新高。在谈判阶段，创新药的谈判成功率超过了90%，较总体成功率高16%。

在药品注册审批制度改革、医保目录动态调整等政策的加持下，近年来我国医药创新蓬勃发展，今年91个新增药品中国内企业的有65个，占比超过了70%，并且近几年都呈逐年上升之势。本次药品目录调整在肿瘤、糖尿病、精神、抗感染等领域，都有疗效更佳、依从性更好的药品被纳入目录，同时保证了价格和费用基本相当。如百时美施贵宝旗下全球首创且目前唯一获批心肌肌球蛋白抑制剂迈凡妥（通用名：玛伐凯泰胶囊）成为首款被纳入国家医保目录的梗阻性肥厚型心肌病创新治疗药物，有效填补了临床治疗和医保领域空白；一款重性精神病治疗用药，一针可维持半年有效，与目录内原有每月注射一次的药品相比，能够大大提升患者依从性、减轻医疗体系负担，今年谈判纳入后疗程费用较原有月制剂低30％以上，实现了“提质不提价”。

国家医保局表示，总体来看，在基金可承受的前提下，今年目录保障水平稳步提升，将取得良好的社会效益。下一步，该局还将要求企业进一步强化配备和供应情况监测，确保药品可及性得到提升；并要求企业在目录落地前全部落实药品追溯码，实现全程“可追溯”，为加强监管、维护基金安全打好基础。

相关负责人强调，2025年1月1日新版国家医保药品目录自正式实施后，定点医疗机构原则上应于2025年2月底前召开药事会，根据《2024年药品目录》及时调整本机构用药目录，保障临床诊疗需求和参保患者合理用药权益。不得以医保总额限制、医疗机构用药目录数量、药占比为由影响药品进院。