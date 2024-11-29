医保目录连续7年更新有哪些亮点

2024年国家医保药品目录今天公布，共新增91种药品。同时，调出43种临床已替代或长期未生产供应的药品。

调整后，目录内药品总数将增至3159种，其中西药1765种、中成药1394种，肿瘤、慢性病、罕见病、儿童用药等领域的保障水平得到明显提升。

自2018年以来，国家医保局已连续7年开展医保药品目录调整，老百姓的用药可及性大大提高。

真金白银支持创新药发展

“今年目录调整范围以新药为主，新增的91种药品中有90种为5年内新上市品种。”在国家医保局今天召开的新闻发布会上，国家医保局医药管理司司长黄心宇说，“我们将包括1类化药（化学药品）、1类治疗用生物制品、1类和3类中成药在内的‘全球新’作为重点支持对象。新增91种药品中，38种是‘全球新’创新药，无论是比例还是绝对数量都创历年新高。”

记者从发布会上获悉，经过7轮调整，累计将149种创新药纳入医保目录。监测表明，截至2024年10月，医保基金对协议期内药品支付累计超3500亿元，带动相关销售超过5100亿元。今年前10月医保基金对协议期内谈判药品支付约920亿元，按相同周期计算，是2019年的21倍。“可以说医保基金是‘真金白银’地支持创新药发展。”黄心宇说。

国家医保局对创新药的扶持还体现在对行业环境的净化。“过去我国医药企业‘重销售、轻研发’的现象非常突出，影响整体创新实力、行业健康发展，造成医患矛盾。”复旦大学教授、2024年国家医保药品目录调整药物经济学专家组组长陈文在回答中青报·中青网记者提问时介绍，国家医保局成立以来，以目录准入谈判、集中带量采购为抓手，推动降低虚高药价，引领医药行业走上创新发展之路。有研究表明，自2018年至2023年，我国医药上市企业销售费用占比从17%降至13.7%，研发费用占比从1.8%增至4.7%，呈现逐年上升的良好势头。

患者获益高的药品更容易进入谈判

底价测算是决定药品谈判结果的关键因素，陈文介绍，底价测算时，针对创新程度高、患者获益大的药品会给予更高的经济性阈值。今年的测算中还特别考虑了传统中药的特点与优势，有针对性地优化了评价维度和测算指标。

今年谈判成功了某款重型精神病治疗用药。该药物一针可维持半年有效，与目录内原有每月注射一次的药品相比，能够大大提升患者依从性、减轻医疗体系负担，谈判纳入目录后疗程费用较原有月制剂低30%以上。

谈判过程中的底价测算通过建立“以患者健康获益”为核心的多维价值评估体系，引导医药行业瞄准真创新，努力创造更高的临床价值，树立了支持创新的鲜明导向。

据监测数据，医保基金为协议期内谈判药品支付累计已超过3500亿元，惠及患者8.3亿人次，为患者减负超8800亿元。

医保基金“每一分钱都花在刀刃上”

“在对新药如此大规模资金支出的同时确保基金安全，一方面是靠科学合理的测算，通过谈判准入确保药品‘质价相符’‘物有所值’；另一方面靠的是医保部门近年来的深化改革和系统治理，针对存量支出结构优化调整，在降低参保群众负担的同时，确保了基金安全。”国家医保局医保中心副主任王国栋说。

初步匡算，近年来国家推行的药品耗材集中带量采购为新药耗、新技术的准入以及医疗服务价格调整腾出了超5000亿元的医保基金空间。同时，通过强化基金监管、支付方式改革等措施，不断加强支付管理。王国栋表示，力争医保基金“每一分钱都花在刀刃上”。

此外，7年来，共调出438种疗效不确切或易滥用、临床已被淘汰、长期未生产供应且可被其他品种替代的药品。

更注重医保目录的落地工作

今年《关于印发国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）的通知》（以下简称《通知》）除了部署新版目录执行外，对配备使用、新药推介、管理监督等提出了要求，以确保目录真正落地见效。

《通知》明确，定点医疗机构原则上应于2025年2月底前召开药事会，根据《2024年药品目录》及时调整本机构用药目录，保障临床诊疗需求和参保患者合理用药权益。不得以医保总额限制、医疗机构用药目录数量、药占比为由影响药品进院。

《通知》还要求，各省（区、市）医保部门应建立目录内药品配备情况监测机制，以《2024年药品目录》为基础，借助国家医保信息平台、药品追溯码、医保药品云平台等渠道，收集、完善、维护本行政区域内医保药品配备、流通、使用信息，加强对辖区内医保药品配备使用情况的精细化管理。对于临床价值不高，长期没有生产、使用，无法保障有效供应的药品，在今后目录调整中重点考虑调出。