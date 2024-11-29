养老护理员何时能评上“八级工”

“鼓励多渠道多途径吸引人才，推进产教深度融合，建立校企联合招生、联合培养、订单式培养、一体化育人机制，支持激励更多职业院校（含技工院校）和普通本科高校相关专业毕业生对口从事养老服务工作。”11月21日，贵州省民政厅等12部门联合印发《关于加强养老服务人才队伍建设的实施意见》，对于加快养老人才培养作出这样的表述。

截至2023年年底，我国60岁及以上人口已超2.9亿人。根据民政部10月21日公布的数据，截至2024年二季度末，全国各类养老服务机构和设施41万个，其中社区养老服务机构和设施36.9万个，与2019年相比分别增加了1倍、1.2倍。老龄人口对于养老机构和养老服务的需求日益增加，供需矛盾突出。

国家提出大力发展银发经济，出台了一系列政策支持银发经济发展。2024年1月15日，《国务院办公厅关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》发布，这是国家出台的首个支持银发经济发展的专门文件。2024年政府工作报告中也提出要加强老年用品和服务供给，大力发展银发经济。

发展银发经济，首要任务是加强养老人才队伍建设。然而，当前养老服务行业普遍面临招工难、留人难，养老人才队伍存在数量少、年龄大、学历低、技能弱等现实问题。目前各地民政、人社部门纷纷出台政策支持相关高校、职业院校、技工学校和社会培训机构以各种方式培养养老服务人才。

2023年年底，民政部等12部门联合印发《关于加强养老服务人才队伍建设的意见》，对全方位吸引、培养、用好、留住人才作出了部署。文件提出，以养老护理员为试点，完善养老服务技能人才职业技能等级制度，增设特级技师和首席技师技术职务（岗位），补设学徒工，形成由学徒工、初级工、中级工、高级工、技师、高级技师、特级技师、首席技师构成的新八级工职业技能等级（岗位）序列，培养更多高级别职业技能等级的养老服务技能人才。

北京市劳动保障职业学院副教授、北京市老年服务与管理专业带头人谈玲芳接受中青报·中青网记者采访时表示，养老护理员八级工制度能够拓宽职业发展通道，为养老护理员提供更多的职业发展机会。通过不断提升技能水平，养老护理员可以晋升到更高技术等级，从而获得更高的职业地位和收入。

北京大兴区某养老机构护理员刘心爽大学毕业后已在养老一线工作3年，曾两次被机构评为“失智失能区服务标兵”，她在工作中努力提高操作技能，争取做到标准化服务。

目前，刘心爽准备考取北京市民政局认定机构颁发的“养老护理员”相关证书。“关于养老护理员八级工的评定，企业目前还没有具体实施，不知道该找哪里去评定自己的技能等级。”她希望政府将养老护理员八级工评定与企业“星级”评定挂钩，增加企业推动养老人才评定的积极性。

在北京昌平区某养老机构工作的项目负责人杨婷表示：“目前职称体系还没有打通。我们招聘的养老护理员多是四五十岁，90%来自农村，很少参与职称评定。如果职称评定难以落实，大专以上学历的养老护理员，很多干不了两年就会离职。”

谈玲芳认为，养老护理员八级工制度有助于加强养老服务人才培养，建立评价机制。“明确了养老服务人才的评价主体和评价管理机制，用人单位也被赋予了评价自主权。”

2024年6月，人力资源和社会保障部发布《关于强化支持举措助力银发经济发展壮大的通知》，要求加大银发经济技术技能人才培养力度，将银发经济领域重点企业纳入用工服务保障范围，助力稳定和扩大就业。人社部门将指导银发经济领域用人单位自主开展技能人才评价，支持养老服务机构中从事医疗、康复、护理等各类专业技术工作的医务人员按规定参加职业资格考试或职称评审，在相关职业技能大赛中设立专门赛项。

中青报·中青网记者从江苏省人力资源和社会保障厅获悉，江苏省2023年在全国率先开启养老护理专业术职称与医师、护理师、药剂师等职称平行设立。

谈玲芳指出，养老领域人才缺乏与职业上升通道狭窄密切相关。目前，养老领域青年人才职业上升通道主要有3个：学历教育、职业技能等级和职称体系。目前在学历教育方面，已形成从中专、大专、本科到硕士的学历教育通道。她所在的学校，2021级智慧健康养老服务与管理专业大专毕业生共152名，有59人通过贯通培养直升首都医科大学本科学习。

“养老护理员八级工制度落实到位，将有助于提升养老服务人才素质、拓宽职业发展通道、提高服务质量，为养老服务高质量发展提供支持。”谈玲芳说。