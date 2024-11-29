当前，服务消费已成为我国居民消费增长快、热点多、潜力大的领域，市场规模持续扩大。国家统计局数据显示，今年前10月，服务零售额同比增长6.5%，增速超过商品零售额。其中，交通出行类和通讯信息类服务零售额均保持两位数增长。

促进服务消费，与满足人民高品质生活需要息息相关。年轻消费者渐成消费主力，更加追求兴趣消费和情感消费。同时，随着老龄化进程加速，老年消费者康养、护理、休闲等服务需求也不容忽视。新一代信息技术带动服务消费线上线下加速融合，不断拓展服务消费空间。

尽管新需求和新模式不断涌现，我国服务消费的供需匹配仍存在不足，应多向发力，促进服务消费高质量发展。

提升服务品质，优化供给结构。例如，针对文旅项目同质化问题，需要进一步挖掘地方特色和文化内涵，丰富旅游体验；养老项目选择较少，可以通过发展居家养老、拓展社区养老、优化机构养老等服务，推动“老有所养”向“老有善养”过渡。

拓展消费场景，挖掘消费潜力。积极探索数字消费、绿色消费、健康消费等业态融合创新。加大大数据、人工智能等新技术应用，支持服务消费数字化转型，寻找智慧商圈、社交电商、“互联网+”医疗服务等领域服务消费新需求。在发展夜经济、冰雪经济、赛事经济、演出经济过程中，通过完善交通出行、餐饮住宿、场馆设施等配套服务标准，拉长消费服务链条。

优化消费环境，加强监管协调。与实物消费不同，服务消费中消费者很难在交易前通过指标评估或试用。因此，需要强化对服务消费领域的监管协调，加快制修订服务消费相关标准，培育服务业标准化品牌，加强服务消费领域认证制度建设。同时，畅通消费者投诉渠道，严厉打击虚假广告、网络欺诈、泄露信息等行为，切实保障消费者权益。