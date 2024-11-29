山西：数字赋能医疗卫生服务

日前，山西省运城市妇幼保健院接诊一名髋关节周围炎患儿时，医生通过“云上妇幼”远程医疗平台连线位于太原的山西省妇幼保健院，进行远程会诊。线上，山西省妇幼保健院神经内科主任杜丽君初步诊断患儿患有发作性右下肢活动障碍，并建议其上转至山西省妇幼保健院做进一步检查和治疗。在“云上妇幼”远程医疗平台的协调安排下，患儿被转院治疗。

11月20日，山西省卫生健康委党组书记、主任张波在山西“推动高质量发展 深化全方位转型”系列主题新闻发布会上介绍，“云上妇幼”远程医疗平台接入4759所医疗卫生机构，用户已达两万余人。

近年来，山西在加快推动卫生健康事业高质量发展中，强化信息化支撑，实施信息互通共享攻坚行动，以数字信息赋能医疗卫生服务高质量供给。

张波介绍，山西建设医疗数字影像云平台，推动二级以上公立医院影像数据互通共享，实现“信息多跑路、群众少跑腿”，改善群众就医体验；山西近三分之二的县医疗集团建立医学影像、心电诊断等服务共享中心，实现“基层检查、县级诊断”；山西高平、阳曲、盐湖、万荣、孝义等县区探索开展“5G+医疗”试点，推广AI人工智能辅助诊断，方便基层群众就医。

山西还推出新生儿出生“一件事”联办服务，实现出生医学证明申领、预防接种证办理、户口登记、居民医保登记等7个事项“一件事一次办”，累计办理1.5万余例，经验做法入选国务院“高效办成一件事”典型案例。

此外，山西大力建设省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台，在二级及以上医疗机构部署监测预警前置软件，推动医疗机构和疾控机构间传染病信息互通，运用现代化信息技术手段实现传染病监测多点触发和早期预警，有效提升疾控核心能力。