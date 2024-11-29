仿生胶囊将药物直接泵入胃肠道

科技日报讯 （记者张佳欣）乌贼和章鱼通过喷射水流获得前进的推力。受此启发，美国麻省理工学院与丹麦生物制药公司诺和诺德联合研发出一种可吞服胶囊，能直接将药物释放到胃壁或其他消化器官内。这款胶囊可用于递送RNA药物，或为通常需注射的药物（如胰岛素等）提供一种替代给药方式。相关论文发表于新一期《自然》杂志。

由大型蛋白质或RNA构成的药物通常不能口服，因为它们在消化道中容易被分解。对此一般是将药物封装在小型胶囊中，在到达消化道后，利用小针头或微针阵列来输送药物。

研究人员此次探索了无需针头的给药方法。他们构思了两种模拟乌贼和章鱼喷射动作的方法，即使用压缩二氧化碳或紧密盘绕的弹簧来产生推力，挤压液体药物。碳水化合物触发器保持气体或弹簧处于压缩状态，当暴露于湿润或酸性环境（如胃内环境）时，触发器会溶解。此时，气体或弹簧就会膨胀，将一股药水从胶囊中喷射出来。

研究人员设计了两款胶囊，使其能靶向消化道的不同部位。一款具有平坦底部和高圆顶，可放在胃壁等表面上，并将药物向下喷射到组织中。这款胶囊大小与蓝莓相当，可输送80微升药物。

另一款为管状，可对准食道或小肠等长管状器官，药物向侧壁而非向下喷射。这款胶囊由金属和塑料制成，可输送200微升药物，在释放药物后，能够通过消化道排出。

在动物实验中，研究人员利用这些胶囊输送胰岛素、GLP-1受体激动剂，以及短干扰RNA药物。