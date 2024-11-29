用“真金白银”支持创新药发展

“经过7轮调整，累计有149种创新药被纳入医保目录。”11月28日，国家医保局举行2024年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整新闻发布会，国家医保局医药管理司司长黄心宇介绍说，今年医保目录中新增的91种药品中，90种为5年内新上市品种，38种属于1类化药、1类治疗用生物制品或1类和3类中成药的“全球新”创新药。

国家医保局成立以来连续7年开展医保药品目录调整，树立了鼓励创新的鲜明导向。“以目录准入谈判、集中带量采购为抓手，国家医保局引导医药行业走上创新发展之路。”复旦大学教授、2024年国家医保药品目录调整药物经济学专家组组长陈文用数据说话。他介绍，自2018年至2023年，我国医药上市企业销售费用占比从17%降至13.7%，研发费用占比则从1.8%增至4.7%。

更多好药纳入目录

国家医保局发布数据显示，此次调整新增91种药品，调出43种药品。调整后，目录内药品总数增至3159种，其中，西药1765种、中成药1394种。

“肿瘤、慢性病、罕见病、儿童用药等领域的保障水平得到明显提升。”黄心宇说，通过谈判（竞价）纳入目录的药品，平均降价63%，叠加谈判降价和医保报销因素，预计2025年将为患者减负超500亿元。

“本次药品目录调整在肿瘤、糖尿病、精神、抗感染等领域，都有疗效更佳、依从性更好的药品被纳入目录，同时保证了价格和费用基本相当。”黄心宇介绍，如某款重性精神病治疗用药，一针可维持半年有效，与目录内原有每月注射一次的药品相比，疗程费用较原有月制剂低30%以上，实现了“提质不提价”。

此外，首个晚期宫颈癌的双靶点免疫治疗药物、首个治疗20号外显子插入突变的晚期肺癌靶向药均顺利谈判纳入目录。黄心宇表示，随着更多新药进入目录，患者受益水平将稳步提升，医药行业加大研发创新的信心也得到有效提振。

扩大创新药发展空间

随着品种增多和进目录后持续放量，医保基金对协议期内药品的支付金额逐年上涨。数据显示，今年前10个月，医保基金对协议期内谈判药品支付约920亿元，按相同周期计算，为2019年的21倍。黄心宇表示，医保基金是“真金白银”地支持创新药发展。

如何在对新药大规模资金支出的同时确保基金安全？国家医保局医保中心副主任王国栋解释说，科学合理的测算使得谈判准入药品“质价相符”“物有所值”，与此同时，药品耗材集中带量采购，为新药耗新技术的准入以及医疗服务价格调整腾出了超5000亿元的医保基金空间。

随着统一医保药品市场的建立，多数创新药在进入目录后能够实现快速放量，获得合理的市场回报。“医保药品谈判将众多优质创新药品纳入医保目录，极大激发了医药企业的创新积极性。”陈文说，医保谈判之后，我国新药研发管线的全球市场占比显著增加。2023年创新药新药上市申请（NDA）受理量为132件，相比于2017年翻了6倍。

“新版国家医保药品目录自2025年1月1日起正式实施。我们将指导各地医保部门抓紧做好支付政策调整、药品采购平台挂网、信息系统改造等工作，指导和督促定点医药机构加强新增药品的配备，让参保群众尽快用上好药新药。”王国栋说，随着医药技术发展，一些昂贵的细胞治疗、基因治疗药物相继上市，仅靠基本医保制度难以完全支撑，国家医保局正在着力构建多层次医疗保障体系，为创新药拓展发展空间，保障人民群众多层次医疗需求。