让参保人用上更多新药好药

数据来源：国家医保局

制图：张丹峰

国家医保局、人力资源社会保障部27日印发通知，公布《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》（以下简称“目录”）。在今年的调整中，有91种药品新增进入国家医保药品目录，药品总数增至3159种，目录自2025年1月1日起实施。91种药品中，有89种以谈判/竞价方式纳入，2种国家集采中选药品直接纳入，同时43种临床已被替代或长期未生产供应的药品被调出。叠加谈判降价和医保报销因素，预计2025年将为患者减负超500亿元。

目录调整遵循哪些原则？患者何时能用上新增的新药好药？28日，国家医保局召开新闻发布会，就相关情况进行了说明。

7年累计将835种药品新增进入目录

国家医保局自成立以来，已连续7年开展药品目录调整工作，累计将835种药品新增进入国家医保药品目录，其中谈判新增530种、竞价新增38种。同时438种疗效不确切或易滥用、临床已被淘汰、长期未生产供应且可被其他品种替代的药品被调出目录。截至2024年10月底，医保基金为协议期内谈判药品支付累计超过3500亿元，惠及患者8.3亿人次。

由于目录关乎新一年哪些药品可以报销，从申报、谈判到发布，目录调整工作的每个节点都备受关注。一方面，参保人期待更多价格适宜的新药好药纳入目录可以报销；另一方面，随着医疗资源供给的不断丰富、新药耗新技术的不断出现，以及老龄化、城镇化等因素的叠加影响，医保基金平稳运行面临不小的压力。

“坚持目录动态调整，及时把新药好药纳入目录范围，是医保部门坚持‘以人民为中心’思想的重要体现。”国家医保局医药服务管理司司长黄心宇告诉记者，调整过程把确保基金安全作为底线，平衡好短期获益和长远保障之间的关系。在评审阶段，组织专家对临床价值不高、纳入目录必要性不强的药品从严把握，防止“浑水摸鱼”；对部分已在目录内但费用偏高、基金支出量大、市场环境发生重大变化的品种进行再谈判，进一步降低价格，减轻患者和基金负担。在谈判底价测算阶段，研究确定合理的基金预算并将其作为目录调整的“硬约束”，对费用高、基金支出大的品种适当提高降幅，体现“以量换价”。

截至2024年10月底，医保谈判新增药品协议期内销售超5100亿元，医保基金支出超3500亿元，如此大规模的资金主要是在原有支出结构中进行优化调整，没有大幅增加群众缴费负担。如何做到这一点？

国家医保局医保中心副主任王国栋表示，一方面靠科学合理的测算，通过谈判准入确保药品“质价相符”“物有所值”，另一方面靠医保部门近年来的系统治理，针对存量支出结构优化调整。

“经过7年持续更新和完善，已初步形成了符合国情、与国际接轨、系统科学的医保谈判底价测算技术和方法。”目录调整药物经济学专家组组长陈文说。

“全球新”的创新药有38种，创历年新高

在不显著增加基金支出的前提下，将更多填补目录保障短板或者提升疗效的品种纳入目录，能够提升保障水平，更好满足广大参保人对新药好药的期待和向往。7轮调整，累计将149种创新药纳入医保目录。

每年目录调整期，都成为创新药的高光时刻。本土创新药企业康方生物的抗肿瘤双特异性抗体新药、迪哲医药新型肺癌靶向药、信达生物的降血脂原研药等，受到各方关注。

黄心宇介绍，国家医保局持续深化医保药品目录管理改革，在坚持保基本的基础上，以前所未有的力度支持创新药发展。“总体来看，在基金可承受的前提下，本次调整后目录保障水平进一步提升，将取得良好的社会效益。”他说，今年目录调整范围以新药为主，新增的91种药品中有90种为5年内新上市品种。目录调整将包括1类化药、1类治疗用生物制品、1类和3类中成药在内的“全球新”作为重点支持对象，确保“好钢用在刀刃上”。新增91种药品中，38种是“全球新”的创新药，无论是比例还是绝对数量都创历年新高。在谈判阶段，创新药的谈判成功率超过90%，较总体成功率高16个百分点。

“近年来，我国医药创新蓬勃发展，在完全公平竞争的前提下，新增药品中，国内企业的有65种，占比超70%，并且呈逐年上升之势，反映出我国医药创新持续发展和进步。”黄心宇表示，本次目录调整，在肿瘤、糖尿病、精神、抗感染等领域，都有疗效更佳、依从性更好的药品被纳入目录，保证了价格和费用基本相当。

今年目录调整中，一款重性精神病治疗用药让人印象深刻。一针可维持半年有效，与目录内原有每月注射一次的药品相比，能够大大提升患者依从性、减轻医疗体系负担，今年谈判纳入后疗程费用较原有月制剂低30%以上，实现了“提质不提价”。

测算的成果凝结成谈判时的“信封价”。在这个环节，如何体现对创新的支持？陈文表示，2024年优化与完善测算技术和方法，从安全性、有效性、创新性、公平性等方面，对药品临床价值进行评估，以“患者健康获益”为核心对创新价值进行量化和分级，进一步诠释了“创新价值”与“理性价格”的有机结合，最终实现“支持真创新、真支持创新”的目标。陈文说：“测算时，针对创新程度高、患者获益大的药品会给予更高的经济性阈值。今年的测算中，还特别考虑了传统中药的特点与优势，有针对性地优化了评价维度和测算指标。”

多措并举，让利好政策尽快落地见效

落地是决定目录调整工作成效的“最后一公里”，也是服务群众的“最后一公里”。与往年相比，今年《关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）〉的通知》用较多篇幅对配备使用、新药推介、管理监督等提出了要求。比如指导定点医疗机构及时召开药事会、进一步强化“双通道”管理等，以确保目录真正落地见效，更好满足患者合理需求。通知还要求积极支持“惠民保”等商业健康保险根据目录设计新产品或者更新赔付范围，与基本医保补充结合，切实减轻患者医疗费用负担。

王国栋表示，目前距离正式实施还有1个多月时间。国家医保局将指导各地医保部门抓紧做好支付政策调整、药品采购平台挂网、信息系统改造、建立完善“医保药品云平台”等工作，指导和督促定点医药机构加强新增药品的配备，让目录调整的利好政策尽快落地见效，让参保群众尽快用上纳入目录的好药新药。

值得关注的是，今年有一种协议期内谈判药品因为没有供货调出医保目录。发布会上，王国栋提醒、呼吁相关药品企业积极配合医保部门，共同做好药品的供应保障。他表示，今年国家医保局完善了谈判协议，全部谈判药品应于2025年1月1日前完成在全国各省级药品集中采购平台的挂网，对谈判药品在定点医疗机构或定点零售药店的配备也提出了最低数量要求，相关企业应当建立药品调配机制，及时响应患者用药需求。

此外，本次目录调整中还有个别谈判药品被调出，为保障用药连续性，通知提出给予其6个月的过渡期，2025年6月底前医保基金可按原支付标准继续支付，过渡期内各统筹地区要采取有效措施做好衔接，指导定点医疗机构及时替换。

黄心宇表示，未来将进一步强化目录药品配备和供应情况监测，确保药品可及性得到提升。国家医保局还要求企业在目录落地前全部落实药品追溯码，实现全程可追溯，为加强监管、维护基金安全打好基础。

《 人民日报 》（ 2024年11月29日 07 版）