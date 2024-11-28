家长如何减少焦虑对孩子的伤害？

随着家里孩子进入高中阶段，每天早出晚归，回到家还有很多的作业要完成，我们和孩子的交流越来越少，经常担心孩子学不好、效率不高，心里十分焦虑。还担心孩子做不恰当的事情，比如谈恋爱、玩手机等等，结果总和孩子发生冲突。该怎么办呢？

专家观点

北京市密云区第二中学心理健康区级骨干教师、国家二级心理咨询师冷雪：父母的焦虑是构成孩子压力的重要因素之一，对孩子心智的成长、性格的培养以及未来的发展都影响重大。要想摆脱焦虑情绪，给予孩子积极的影响，可以尝试“调调转转大法”。

第一，调整心态。家长首先要从内因而非外因入手，尝试调整自己的心态，以平常心对待孩子，学会接受孩子的不够完美、不够优秀，发现孩子身上的美好，以鼓励和欣赏的眼光来看待孩子的每一点小小的变化。这是孩子成长的阳光雨露，有了它的滋润，孩子才会越来越好，家长自身的焦虑情绪自然也能“降温”。

第二，调整观念。家长过多地参与学习，往往都会引起孩子本能的对抗。当父母的要求过多，他就会产生一种错觉，觉得学习是父母的事情而不是自己的事情。这就会导致孩子逐渐丧失学习的动力。家长要用发展的眼光来看待孩子。人生是一场马拉松，一时的落后，并不代表永远的落后。着眼于孩子的长处，家长的心情也会愉悦。而如果总是把自己的孩子拿来与别的孩子比较，盯着孩子的毛病，很容易会忧心忡忡，以悲观的视角看孩子，往往对孩子的影响也是糟糕的。

第三，转移焦虑。调整焦虑最有效的方法，请拿一张白纸，把焦虑的事情和想法写下来，然后问自己一个问题，主导这个问题的人是谁？如果是自己，想想做些什么，自己会好一些；如果是孩子，要理性客观地分析问题所在，并尝试调整自己的观念。

第四，转移注意力。当情绪要失去控制的时候，请离开当下的环境，转移注意力，去做一些其他的事情，让自己冷静下来。然后坦率地跟孩子表达自己的真实感受。比如说，这么多天，我看你都在玩儿游戏，我有点担心，但你要知道学习是你自己需要克服的问题，我恐怕帮不上忙。

孩子是一个独立的个体，其人生的意义在于，他想成为什么样的人。他能创造的精彩，往往是我们想象不到的。他的现在和未来，都要靠自己的努力。父母与其规划孩子的未来，不如在他遇到困难时给予他温暖有力的支持，激发他内在的驱动力，使之发自内心、积极主动地学习、做事。让他相信自己，发挥他的潜能，从而创造属于自己的奇迹。