30座精品院落入驻百年模式口老街

挖掘历史文化记忆，推动文物保护活化利用，打造小微展馆、精品院落，百年老街模式口正在焕发出新的生机与活力。近日，首都文明办2024北京创城精品线路媒体探访团聚焦“城市焕新”主题，走进石景山区模式口历史文化街区，看老街如何在更新中融入现代生活。

石景山区模式口历史文化街区是本市第二批历史文化保护区，也是西山永定河文化带的一个重要窗口。近年来，石景山区通过集中改造多项惠民市政设施、升级多处市民文化休闲空间、打造多个京西特色文化小微展馆、营造多组商业文化体验院落，推动模式口历史文化街区保护更新、活化利用，使其有机融入现代生活。

曾经的模式口大街也叫驼铃古道，商贾云集，酒肆遍地。如今走在模式口大街上，仍然可见驼铃、骆驼等街头小品。模式口大街东入口处的驼队、京西书局门前憨态可掬的骆驼，搭配上人们脚下的青石板路，一幅旧时游商往来穿梭，驼铃声、叫卖声绵延不绝的图景仿佛跃然眼前。在这里处处可感“古韵”与“新生”的碰撞。古老的法海寺、承恩寺、过街楼遗址、田义墓诉说着百年老街的历史；特色主题餐饮、精品住宿、咖啡馆、酒吧、茶文化品鉴空间等时尚业态聚集，吸引着年轻人走进老街打卡。

在模式口大街居住的老街坊都知道，曾经的模式口区域有不少加盖违建、违规占道经营的情况，道路从早到晚拥挤不堪，早市过后，街上垃圾遍地、污水横流。模式口更新改造事业部规划设计部经理周皓介绍，2016年，随着城市更新的启动，石景山区启动了模式口历史文化街区修缮改造工作，按照“文物保护是核心，环境整治是前提，有机更新是遵循，民生改善是重点，业态提升是关键”的顶层设计，在更新过程中，统筹推进规划设计、工程建设、招商运营等工作。2020年前，模式口区域完成了市政基础设施改造，雨水、污水管道重新铺设、架空线入地、拓宽街道等。2020年后，街区开始进入更新。“我们把有价值的院落保留下来，在改造过程中，按照修旧如旧的原则进行修缮；把没有保留价值的院落进行更新改造，居民腾退后，按照一院一方案的原则，在前期设计时提前与商户沟通，根据其经营业态进行房屋设计，基本可以达到开业即入驻的条件。”周皓说。

今年3月开业的美山51号位于模式口历史文化街区。这是一家集民宿、西餐厅、酒吧于一体的商业体。主理人林芳如说，2022年她第一次来到模式口，虽然更新中的大街还有些杂乱，可这里沉淀的历史文化韵味深深吸引了她。2023年，她决定来这里开店。“街区设计规划部门会根据商户的业态提前设计，不需要我们大拆大建，很贴心。而且两年过去了，街区的更新改造留住了模式口的历史文化，这里变得既时尚又有文化气息，没有让我失望。”

据了解，2016年以来，模式口历史文化街区紧扣文化、旅游、商业、公共服务4类业态，实施精准招商。实现了15处景观遍布街巷、30座精品院落栖居老街、百余商铺临街而立的景象，模式口历史文化街区的保护更新和活化利用，正在让更多市民享受到更高品质的现代生活。文/本报记者 王薇