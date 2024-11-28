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健康“医”点通

冬季养肾正当时 建议常吃这些“黑食”

陈子源

2024年11月28日08:42 来源：人民网

中医认为，食有五色，各入五脏，“黑色食品”入肾经，可填精益髓、养血乌发、强腰膝增气力。江苏省中医院肾内科主任中医师何伟明在接受人民网采访时表示，冬主收藏，重在养肾，黑色食物有助增强人体的“先天之本”。因此，在冬季可适当多吃一些黑色的食材，如黑豆、黑芝麻、黑米、黑枣、黑木耳、乌鸡等。

(责编：方经纶、吕骞)




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