“近视星人”摘掉眼镜 听力会“打折”吗

近期，“摘了眼镜后，听力下降”相关词条登上某社交平台热搜榜。不少“近视星人”在评论区称，自己不戴眼镜时，确实有时会“既看不清也听不清”。

那么，视觉真会影响听觉吗？11月25日科技日报记者就此采访了相关专家。

重庆医科大学第一临床学院眼科教研室主任、重庆医科大学附属第一医院眼科执行主任胡柯告诉记者，人类主要通过视觉、听觉、味觉、触觉、嗅觉等系统接收外部信息，各个感官系统并非孤立存在，而是相互关联的。不同器官获得的信息会传入大脑中各自对应的中枢，在经过动态、复杂的整合分析处理后，大脑最终会形成对事物的全面感知。

胡柯介绍，人在交流时，眼睛能看到对方的体态、表情、口型等，这些视觉信息可帮助人们更好地理解对方表达的意思。当近视者摘掉眼镜后，视觉系统接收信息的能力减弱，人们会不由自主地想努力看清。这时，大脑会将更多的注意力分配给视觉系统，对听觉系统的关注相对减少，所以会出现听力“打折”的感受。

“但这种感受只是短期的，不代表听力真的下降，不必过分担忧。”胡柯补充，随着眼睛逐渐适应不戴眼镜的状态，大脑会重新分配注意力给各个感官系统，以帮助人们听清外部声音。他以视觉障碍者为例进一步解释，当人的视力大幅度下降或彻底消失时，大脑中枢和各感官系统在经过长期的训练、适应和相互作用后，对听觉信号的处理效率会有所提升，听力反而会变得比以往更敏锐。