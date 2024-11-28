如何应对呼吸道疾病高发季节（服务窗）

在11月21日国家卫生健康委召开的新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，小雪（11月22日）是冬季的第二个节气，要遵循“养阳御寒”的原则，平时多晒太阳，温通经脉。小雪后天气转冷，感冒、咳嗽等呼吸道疾病进入多发季节，要及时接种疫苗，同时注意增添衣物、防寒保暖。有心脑血管疾病的患者，在保暖的同时，要注意定期监测血压，适度锻炼身体，保持良好的饮食、作息习惯，如有不适应及时就医。

冬春季是呼吸道传染病的高发季节。中国疾病预防控制中心研究员常昭瑞说，随着气温逐渐下降，流感、肺炎支原体感染以及呼吸道合胞病毒感染等呼吸道疾病上升风险逐渐增加，可能会面临多种呼吸道传染病叠加或同时流行的风险。虽然这些疾病的病原体不同，但是其传播途径相似，主要通过呼吸道飞沫和接触传播，感染者是主要传染源。对于有疫苗可预防的呼吸道疾病，应尽早按照接种程序开展疫苗接种，尤其是儿童、老年人和有慢性基础性疾患的人群。目前，我国已建立包括流感病毒、呼吸道合胞病毒等15种常见呼吸道病原体的急性呼吸道传染病哨点监测系统，可以实时掌握呼吸道传染病流行的趋势以及病原谱，保护公众健康。

冬季到来，儿童肺炎支原体感染有增多趋势。北京儿童医院主任医师王荃说，儿童肺炎支原体感染以呼吸道症状为主，主要表现为发烧、咳嗽、咽痛、流涕，还有一些孩子会出现耳痛、鼻塞、打喷嚏等症状。咳嗽是比较有特征性的，常常是干咳，尤其是刺激性干咳。另外，还有少部分孩子会有黏痰，有些会出现喘息、呕吐、腹泻等症状。如果孩子出现持续高热，可能病情比较重，需要及时就医。肺炎支原体感染主要通过核酸检测和抗体检测，核酸检测特异性、灵敏度都比较高，适合早期快速诊断。治疗肺炎支原体感染，首选药物是大环内酯类药物，包括阿奇霉素、克拉霉素等，但需要在医生指导下使用。对于绝大多数孩子来说，呼吸道感染都是轻症，而且是自限性病程，一周左右就会痊愈。

《 人民日报 》（ 2024年11月28日 10 版）