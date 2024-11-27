用眼过度问题多 老中青人群如何科学用眼

眼睛是人体重要的器官之一，是感受外界美好的心灵之窗，同时眼睛也连接着我们的全身，不当的用眼习惯会导致眼部疾病，危害身体健康。如何能够让我们拥有一双明亮的双眼，感受更加美好的生活呢？四川大学华西医院眼科副主任、主任医师陆方，武汉大学人民医院眼科中心副主任、主任医师贺涛在做客《全民爱眼共筑“睛”彩》系列科普直播时给出了自己的建议。

儿童使用OK镜最好七岁以上

近年来，OK镜（角膜塑形镜）作为一种有效的近视防控手段，备受家长青睐。“首先需要到正规的医疗机构去做验配前正规检验，根据儿童角膜的情况和屈光度进行验配。”陆方介绍，验配成功以后更重要的是孩子要保持正确的使用习惯，比如佩戴的习惯，清理的习惯，同时还要定期做复查。

OK镜不适合年龄太小的孩子，建议7岁以上再考虑佩戴，在佩戴过程中家长还需要注意OK镜的保管和清洁。

成人要注意避免眼疲劳

对于成年人而言，长时间面对电子屏幕已成为常态，由此引发的眼睛干涩、胀痛、视物模糊等症状屡见不鲜。“我们使用这些电子产品的时候有两方面的问题。”贺涛介绍，一方面，正常情况下，我们一分钟左右需要眨眼15-20次，帮助眼泪在眼表形成稳定的屈光状态，同时也让眼睛感到湿润。看电子产品时眨眼次数会不自觉地减少，影响泪膜稳定性，造成眼睛干涩、有异物感等不适。另一方面，我们近距离看手机、电脑等会引起眼部肌肉疲劳，使眼睛胀痛不舒服，也会导致视疲劳。

陆涛建议，缓解这些症状，从以下几个方面入手：控制用眼时间，看手机20分钟搭配远眺20秒，让眼睛得到休息；调整屏幕亮度，保持屏幕亮度适中，避免刺眼；改善环境，保持室内适宜的温度和湿度，减少空调直吹，使用加湿器增加空气湿度。

中老年人要关注慢性病带来的眼健康问题

“中老年人会涉及到糖尿病、肥胖等问题，这些慢性病也会影响到眼睛。”陆方介绍，糖尿病患者容易出现糖尿病视网膜病变，轻者视物模糊，严重者甚至会失明。进入老年后，比较常见的与年龄相关的眼科疾病还有黄斑变性等。如果健康意识薄弱，容易延误治疗时机，导致不好的预后。

因此，预防尤为重要。以糖尿病为例，一型糖尿病确诊以后，五年要进行眼科的规律检查，根据视网膜病变的程度，来制定筛查的间隔时间。如果是二型糖尿病，原则是一旦确诊，立刻同步进行眼科检查，而且做好定期检查。如果病变已经存在，并且需要治疗，检查间隔周期还会缩短。

“大概90%以上的外界信息都是通过视觉系统获取的，从这个角度来讲，我们如何提高重视程度都不为过。”陆涛补充，要重视眼底疾病的科普工作以及早期的筛查工作。