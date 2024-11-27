在消费分层中把握机遇（评论员观察）

透过生活的烟火气，洞悉群众消费意愿，不断创新消费场景，改善消费条件，更好满足差异化消费需求

人间烟火气，最抚凡人心。忙碌一天之后，吃上锅气满满的饭菜，是许多人的需求。但在快节奏的生活中，不少人只能在外卖或商超预制菜之间做选择。

近来，一种新的选择——“代炒菜”在上海、深圳、浙江等地悄然走红：到菜市场买好新鲜食材，去旁边的“代炒菜”档口加工，付上几块钱到十几块钱不等的手工费，就能拎着热乎的现炒菜回家。这一新业务，兼顾了菜品、时间、成本等多方面需求，迅速出圈，不少网友纷纷喊话家门口的菜市场“上新”。

在消费需求不足的情况下，如何挖掘消费潜力？怎么培育新业态？“代炒菜”的兴起，提供了一个很好的观察视角。

随着经济社会发展，我国出现明显的消费升级趋势，但在不同地区、不同领域、不同群体中，升级步伐有快有慢。换言之，无论是市场创新，还是消费挖潜，都要在消费分层中精准捕捉消费者的多元化、个性化需求。在此基础上推出新产品、新服务，才能实现供给与需求的更好匹配，推动消费品质更上一层楼。

事实上，“代炒菜”这种新型消费业态，也是根据一些消费者的需求主动升级服务的结果。在浙江义乌，有市场管理员调研菜市场周边“住户画像”时发现，相比把切好、包装好的食材买回家做，“现杀现切”“明火现炒”的模式更受欢迎，由此提出设想并联合各经营户改进服务，催生新的消费增长点。

如今，老百姓过日子，解决了“有没有”的问题，正逐步向“好不好”的阶段转变，但这并不意味着都盯着购买更高端的产品和服务。更高的性价比、更好的体验感、更多的情绪价值等，都可以成为促进消费升级的动力。

为了让市民吃上既优质又实惠的菜，贵州一家国企的“风味寻找员”建立了180个村的农产品台账。威宁的高山莲花白、清镇的糯玉米、修文的生猪肉……哪里的产品受欢迎，就上门去了解情况，严选后推荐给155家惠民超市，既帮助更多产品打开了销路，也更好满足了消费者需求。实践证明，消费的供给侧结构性改革，容不得半点偷懒，聚焦痛点、打通堵点、补齐空白点，提供量体裁衣的产品与服务，才可能实现供需“无缝对接”。

大城市中的免税店、县城里的时尚品、乡村间的文娱活动……近年来，满足不同人群的消费新热点不断涌现。满足消费升级需求的举措各有差别，但有一点是相同的，即根据新的场景和业态，打造高质量消费供给体系，提供更优质的产品和服务。

针对年轻人的消费偏好，北京多条街道更新改造时将艺术、文化、社交等元素融入商业空间，成为“Z世代”的心头好；面对车主的多元需求，某国产新能源车企把新车测试场景从322个增加到1172个，涵盖对外放电、车内露营并开空调、车对车充电、手机无线快充、车内K歌等新功能……敏锐捕捉市场新潮流新亮点，协同推动消费升级、产业升级，就能发掘更多消费新潜能、开辟产业新蓝海，让产业创新与消费挖潜互相促进。

消费是人民对美好生活需要的直接体现。更好的教育、更舒适的居住条件、更优美的环境……这些升级需求中，蕴藏着巨大的消费潜力。透过生活的烟火气，洞悉群众消费意愿，不断创新消费场景，改善消费条件，更好满足差异化消费需求，我们的经济将更有活力，我们的生活也会更美好。

《 人民日报 》（ 2024年11月27日 05 版）