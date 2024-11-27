新型消费，催生哪些新机遇？

今年以来，新能源汽车、智能家具销量一路走高，直播电商、即时零售顺势增长……以数字、绿色、健康等为特征的新型消费活跃在城市和县域，不断拓展消费空间，丰富消费内涵。

中国这一全球最具潜力的大市场，正在持续释放活力。

消费市场“新”意浓

国家统计局数据显示，10月份，智能家电零售额保持两位数增长。商务部新闻发言人何咏前介绍，11月上旬，部分企业节能洗干一体机、新风空调、智能扫地机器人、节水洗碗机、运动相机等销售额同比增长超一倍。

智能家电走俏，是中国新型消费活力的生动写照。

何为新型消费？

国务院印发的《关于促进服务消费高质量发展的意见》，将新型消费的类型明确为数字消费、绿色消费、健康消费，确定了新型消费的基本范围。

国家发展改革委经济研究所副所长郭丽岩表示，新型消费是指基于新技术、新业态形成的消费行为和消费方式；从产品上看，主要包括智能家电、新能源汽车、中式养生茶等体现数字、绿色、健康方向的消费品；从业态上看，主要表现为即时零售、直播带货等消费新业态。

新能源汽车是观察新型消费的一扇重要窗口。中国汽车工业协会数据显示，前10个月，我国新能源汽车产销量同比分别增长33%和33.9%，远超同期汽车产销量1.9%和2.7%的增速。

“新型消费代表着消费升级的方向，能够更好满足人民的高品质生活需求，激发有潜能的消费。”郭丽岩说。

消费业态加速向“新”

以即时零售、直播电商为代表的新型消费业态，正在重塑消费结构，推进产业升级。

前不久，消费品牌名创优品宣布年内将在美团上线超过800家闪电仓形态的“24H超级店”，做强即时零售业务。从今年1月开设首店至今，名创优品已开设约500家“24H超级店”，累计业绩超亿元。

何为即时零售？

以买衣服举例，30年前，我们要去店里挑选；10多年前，可以在网上一键下单，数天后送货到家；在今天，同样是一键下单，半小时至1小时之内就可以收到商品，这便是即时零售。今年以来，名创优品、屈臣氏等零售商加码布局即时零售。

在广阔的县域市场，即时零售也在不断释放活力。

去年3月，广东省博罗县的林志伟和妻子一起，开了县里第一家24小时经营的线上超市。“县城居民对生活品质的要求越来越高，要想留住消费者，必须做好即时零售这个新业务。”林志伟说。美团数据显示，今年前8个月，在县域等下沉市场，即时零售订单量同比增长54%。

作为新型消费业态之一，直播电商延续了去年以来的高速增长态势。

抖音电商数据显示，10月8日至11月11日，超3.3万个品牌成交额同比翻倍，近1.7万个品牌成交额增速超500%，超2000个单品成交额破千万元。

消费业态正朝着“新”方向加速前进。国家统计局数据显示，前10个月，实物商品网上零售额同比增长8.3%；限额以上单位中，开展即时零售较多的便利店商品零售额同比增长4.7%，均高于同期社会消费品零售总额3.5%的增速。

新型消费大有可为

业内人士指出，新型消费是消费结构优化升级的重要方向。当前，应多管齐下培育壮大新型消费，做强消费主引擎。

推动线上线下融合发展。中央党校（国家行政学院）习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员高宏存建议，一方面，加快发展无人零售、智慧餐厅等新零售业态，推动智慧物流创新发展；另一方面，支持互联网平台企业向线下拓展业务，如以“线上电竞+线下文旅”新模式打造文旅消费亮点等。

打造稳定可预期的制度环境。中国人民大学公共管理学院教授许光建认为，针对新型消费监管，可考虑采取事先设置风险底线、安全红线的“沙盒监管”“触发式监管”方式，激发企业创新动力。重点围绕虚假宣传、泄露隐私等，畅通新型消费维权渠道，提振消费信心。

今年以来，从印发《推动消费品以旧换新行动方案》《汽车以旧换新补贴实施细则》，到发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，政策持续上新，不断激发新型消费潜能。

各方正在花式出招，提升供需适配性：广州、成都等多地加快推进智慧商圈建设，以“更好玩的商圈”吸引客流；深圳、上海等地加大智能家电补贴力度；郁美净、活力28等老字号品牌纷纷试水直播带货……

“随着支持新型消费发展的政策效应持续释放，中国新型消费发展态势向好、前景可期。”许光建说。

（据新华社北京电 记者魏玉坤、丁怡全、李亚楠）