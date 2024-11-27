别让注水“好评”污染电商经济

据报道，针对点评类App，目前已形成一条有组织、有分工的虚假刷单产业链：除了给五星好评或者笔记推广，打卡、收藏、曝光访客等跟热门榜单密切相关的数据都可以操作，美其名曰为店铺线上“精装修”。在这些现象背后兴风作浪的，便是所谓的“好评师”。（《北京晚报》11月20日）

注水“好评”这类逐利而动的行为，直接损害了消费者的合法权益。商品评价不合理、不属实的后果，便是“劣币驱逐良币”，那些好的商品服务、优质的商家，被干扰离开了消费者视线，而那些低质的商品服务，却成为“众星捧月”的对象。作为消费者，因为“乱花迷人眼”，只好违心接受交易，吃下暗亏。如此更是对电商经济的戕害，电商经济的基础是信任，因为网络商品评价“失准”，广大消费者不再信赖，整个电商经济“根基”动摇，广大商家都要为此买单，承担不利后果。

从法律上讲，注水“好评”难辞其咎。我国的消费者权益保护法要求，经营者向消费者提供有关商品或者服务的质量、性能、用途、有效期限等信息，“应当真实、全面，不得作虚假或者引人误解的宣传”。另外，电子商务经营者“不得以虚构交易、编造用户评价等方式进行虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者”。在反不正当竞争法中，也有此类禁止性规定。

面对注水“好评”乱象，须打出综合治理的组合拳。作为职能部门，应针对暴露出来的“蛛丝马迹”，深入查处虚假刷单产业链，依法责令不法商家和违法者悬崖勒马，并处以一定罚款。基于注水“好评”的违法性质，作为侵权主体的电子商务经营者和“好评师”，应承担连带违法责任，依法“假一赔三”，从而以儆效尤。作为平台，履行审核和监管的职责，针对网络商品评价“失真”乱象，可通过数据分析、线索移交等有力措施，确保评价信息真实可靠。对于广大市场主体以及公众，也应共同维护网络商品评价的公正性，促进电商经济健康发展。