羽绒服里不含羽绒 岂能放任以假充真

“鱼香肉丝里没有鱼”只是个笑话，但羽绒服里没有羽绒，谁还能笑得出来？近日，浙江湖州织里警方披露了一起羽绒服造假案件，“7万件羽绒服含绒量0%”等话题很快登上热搜。据央视财经报道，部分电商平台的直播间里，充斥着大量这种假冒伪劣的“羽绒”制品。记者走访了南通的家纺市场，发现将“飞丝”添加到羽绒制品里，甚至用“飞丝”代替羽绒，已是“公开的秘密”。

羽绒服的“灵魂”就是绒子，这种如同蒲公英伞状的小团绒，赋予了羽绒服保暖轻便的核心价值。而所谓的“飞丝”，是指在羽绒加工过程中，从羽毛上脱落下来的单根短丝，既不蓬松也不保暖。然而，不良商家利用直播平台搭起一出华丽的舞台剧，用优质样品的展示、专业的检测报告、低廉的价格，让消费者在短短几分钟内被彻底“俘获”。然而，直播的即时性和信息不对称，使商家轻易就用含绒量为0的劣质产品，替换了在直播间里展示的优质样品。飞丝和羽绒的手感非常相似，普通消费者仅凭体感和吊牌，很难发现这种偷梁换柱的把戏。

“挂羊头卖狗肉”的骗局不仅伤害了消费者的信任，还在搅乱行业生态：优质品牌辛辛苦苦用品质打造口碑，结果被假货搅得一地鸡毛，最后劣币驱逐良币。试想，当市场上随处可见99元低价“羽绒服”时，消费者对羽绒服的预期价格就会偏离正常的市场价，真货就会失去竞争力。恶性循环之下，行业和消费者都成了输家。

不可否认，羽绒原料价格的上涨确实给行业带来了压力。在成本激增的情况下，一些厂家“脑洞大开”，直接把羽绒给“省”了。原料涨价绝不应成为以假乱真的借口，市场竞争的本质是以优质产品和创新能力取胜，而非牺牲诚信。

当然，对于羽绒制品的正常价格，消费者也有必要做到心中有数。以99元一件的价格购买“羽绒服”，真的能“捡到宝”吗？专业人士算过账，一件充绒量200克的羽绒服，光羽绒成本就要100元以上，再加上人工、面料、工艺、物流等各种成本和企业利润，根本不可能如此便宜。总想“捡漏”，恐怕是有点天真了。

当然，净化市场不能只靠消费者的鉴别能力和理性态度，监管不足是问题的催化剂。既然“飞丝换羽绒”已经是部分家纺市场“公开的秘密”，何以监管部门会长期失察？此次湖州织里警方在直播间里发现端倪，并顺藤摸瓜查到源头造假者，其他监管部门也当有同样的洞察力和执行力。一些地方对于假冒伪劣现象监管不到位，缺乏有效的质检机制和严厉的惩治措施，使造假者得以“顶风作案”。当违法成本远远低于收益，造假者自然有恃无恐。

对于这类乱象，监管部门有必要深入行业，来一次全链条的“大扫除”，严格执行质量标准，对以次充好、虚假标注的生产行为“零容忍”，彻底斩断伪劣产品的源头。同时，还应加强对销售渠道的监督，特别是对直播带货这类新兴渠道，要有更严密的准入和审查机制，确保商品信息真实透明，并健全投诉渠道和维权体系，让消费者在遭遇假货时，能有畅通的申诉路径和切实的赔偿保障。对伪劣产品的生产和销售行为，要依法追责，加大惩罚力度，让造假者付出应有的代价。