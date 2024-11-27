“先用后付”选择权应交给消费者

近日，一些网购平台推出的“先用后付”功能引发热议。这些平台将此项付款功能设置为默认优先项，但未在显著位置说明具体情况。不少消费者反映，点击付款后本以为是直接付，扣款时却变成了“先用后付”，不用输密码、刷脸或指纹确认就直接下了单，后续想要关闭该功能却很难找到操作入口，并且必须等待所有订单完成或售后服务结束才能关闭。

“先用后付”作为一种新兴的支付方式，允许消费者在网上购物时可以先不付款，待收到商品后再进行支付，灵活性和便捷性更强，有利于促进交易。然而这种付款方式也存在一定的风险，比如，消费者可能在不知情或无意识中增加额外的消费，从而产生过度消费的问题，甚至背上不必要的债务；如果消费者未能按时完成支付，可能会产生逾期费用，并影响个人信用记录；等等。

根据《消费者权益保护法》相关规定，消费者有权自主决定购买或者不购买任何一种商品、接受或者不接受任何一项服务。为了保障消费者的自由选择权，确保消费者能够在一个公平和透明的市场环境中作出决策，监管部门应充分利用大数据、云计算等技术对网购平台进行实时监测，对存在违法违规行为的平台开展定期摸查和处罚，保护消费者的合法权益。

电商平台应当保障消费者的知情权和选择权，让消费者自主选择是否使用“先用后付”服务。平台应通过服务协议详细告知消费者的权利和义务，详细说明其优势以及逾期后果、相关风险等，以弹窗或红色加粗等显著方式充分提示付款期限等。此外，还要设置简单便捷的取消方式，完善售后制度，确保消费者能够轻松撤销误操作的订单，真正将选择权交还给消费者。