为入境游提供更多便利保障

近日，我国宣布自2024年11月30日起至2025年12月31日，对保加利亚、罗马尼亚、日本等国持普通护照人员试行免签政策，并同步优化入境政策，将免签停留期限自现行15日延长至30日。免签“朋友圈”再次扩大，将吸引外籍游客来华旅游，发挥旅游业展示中国形象的窗口作用。

去年以来，为提升外籍人员入境便利化水平，促进入境游市场复苏，我国制定了入境旅游促进计划，建立提升外籍人员入境旅游、工作、生活便利化水平部际协调机制，对外籍游客入境旅游进行全流程梳理，逐一打通签证、交通、景区、酒店、支付等环节堵点，全方位优化入境游环境。

政策落地，效果显现。国家移民管理局数据显示，今年三季度全国各口岸入境外国人818.6万人次，同比上升48.8%；其中，通过免签入境488.5万人次，同比上升78.6%。目不暇接的美景美食、舒适便捷的公共交通、安全便利的生活环境、热情友好的中国人，令来华游客感受着文化魅力和发展活力。

百闻不如一见。旅游是推动不同文化互动交流、各国人民相知相亲的有效方式。加快推进入境游复苏，提升我国对全球游客的吸引力，是推动旅游业自身高质量发展、加快建设旅游强国的应有之义。

眼下，在一系列强有力政策支持下，我国入境游复苏进程加快，但与世界主要目的地国家相比还有一定差距，仍需加劲发力。进一步聚焦外籍游客面临的痛点、堵点问题，更好改善预定预约、网络服务、语言标识等环境，为入境游客提供更大便利、更好保障；健全国家旅游对外推广体系，创新旅游宣介推广理念和方式，发挥旅行商、平台企业、新媒体的作用，用外国人熟悉和喜欢的方式“种草”中国旅游；把更多海外旅行商请进来，亲身体验中国旅游产品，提高他们推广中国线路的信心；借助重大行业展会、体育赛事契机，推出系列入境旅游鼓励措施，吸引更多外国游客来华。

除了优化外部环境，旅游业自身也需紧扣外籍游客消费需求和习惯变化。比如，外籍游客来华过去偏爱大型团队游，现在更喜欢小团组、自由行，更渴望个性化、深度游体验；不仅北京、上海、西安等大城市依然受欢迎，带有探秘性质的小地方也越来越受青睐；除了单一的自然风光、人文古迹，融合传统与现代、科技与文化的旅游产品将迎来更大市场空间。因此，需要掌握行业最新发展动态，不断创新和拓展旅游产品线，设计更多符合游客兴趣和期望的旅游产品，进一步增强中国旅游的吸引力。