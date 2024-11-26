直播预告：科学检查加日常保养 这份“护眼攻略”请查收

在快节奏的工作生活背景下，我们越来越离不开电子屏幕，眼健康问题也日益凸显。为保持视力健康，应遵循“科学检查加日常保养”的方法。这些方法简单有效，可以有助于预防视力问题，确保眼睛健康。

11月28日15:00至16:00，重庆医科大学附属第二医院眼科主任张黎，中华医学会眼科学会委员、中国医师协会眼科医师分会委员陈中山将做客“人民好医生”直播间，为您讲讲关于护眼的科普知识，欢迎届时收看。

专家介绍：

张黎，主任医师、重庆医科大学附属第二医院眼科主任。兼任中国医师协会眼科医师分会斜视与小儿眼病专委会学组委员、中国妇幼保健协会眼科学与眼保健分会常务委员、全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团成员。从事眼科医教研工作二十年，擅长屈光矫治和眼肌相关疾病、眼整形及儿童眼病的诊治，在青少年屈光矫正、近视防控方面有深入研究和丰富经验。

陈中山，主任医师、武汉大学研究生导师。兼任中华医学会眼科学会委员、中国医师协会眼科医师分会委员等。从事眼科临床二十余年，在眼底病、神经眼科疾病，如黄斑病变、糖尿病视网膜病变、视网膜静脉阻塞、视网膜色素变性等遗传相关性眼病、视神经萎缩、缺血性视神经病变、葡萄膜炎、早产儿视网膜病、眼睑及面肌痉挛变等领域有丰富的诊治经验。

如何收看直播：

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