共议健康中国创新实践 推动高水平健康服务

11月19日，2024人民健康大会暨健康中国创新实践案例总结大会在北京举行。会上，地方实践单位、医疗健康服务单位、高校研究机构、企事业单位等嘉宾代表围绕“2024健康中国创新实践案例”作经验交流，分享案例心得，探讨健康领域创新发展。

健康中国创新实践案例交流研讨会现场。

国家心理健康中心宣教处处长贺海燕以“从心出发”科普公益活动助力健康中国建设作案例分享：“如何营造适合青少年身心健康成长的文化和社会环境，需要多部门的共同努力。因此我们设计了‘从心出发’科普公益活动，希望能构建一个更加和谐健康、支持性的成长环境，让每一位儿童青少年在阳光下健康成长，拥有强健的体魄和健康的心理，迈向美好未来。”

北京市东城区疾病预防控制中心薛锦锋围绕“健康科普创作”分享经验。他认为，制作虚拟数字人健康科普视频适合基层科普工作者、基层健康教育工作者的实际情况，操作简单便捷，可以独立完成。同时，还能够针对不同受众定制内容，动态调整、生动直观的健康信息可以打破传统传播方式，引领健康传播新潮流。

浙江省嵊州市人民政府副市长张小文分享了嵊州市连续6年全省健康考核保持优秀的“诀窍”：“坚持以民为本，齐抓共管，把健康融入万策；坚持地域特色，着力培育健康行动样板；坚持发展导向，优化健康行动实践路径。”

浙江省台州市黄岩区委常委李友斌说：“我们致力于打造一个可复制、可推广的永宁幸福模式，让更多人感受幸福、触摸幸福、拥有幸福。”为进一步探索推进共同富裕，黄岩区牵手清华大学，开展县域共同富裕实践课题研究，打造了集综合管理、心理测量、学习培训、咨询服务和心理训练于一体的积极心理学服务中心永宁幸福中心。

浙江省温州市卫生健康委副主任帕提古丽·阿卜力克木分享了建设健康城市的工作经验：把健康优先贯彻到高质量发展全过程，全市一盘棋，构筑大健康工作格局；以基层为重点，推动四个延伸的要求，加快构筑普惠医疗体系；以数字化改革赋能公立医院改革，促进医疗服务的连续性，持续提升患者的就医体验。

“南宁市税务局运用创新技术实现职工健康信息的数字化集成，进而实现健康管理的各种有效干预，形成群体防病的良性机制。”国家税务总局南宁市税务局相关负责人在分析数字治理职工健康工作的作用时认为，数字治理有利于团结队伍，集中力量推动事业发展，为动态干预职工健康提供了精准数据，成为社会适老康养力量的有力补充。

雄安新区投资促进服务中心副主任吕振艳说：“蓝绿空间是城市重要的健康基因之一，雄安新区在规划之初就融入了这一理念。我们希望建成的是人与自然和谐共生的中国式现代化城市样板。”此外，她还分享了雄安新区生物医药产业的政策概况以及新区城市建设运营情况和五大产业、六大机构发展情况。

中国医学科学院药物研究所课题组长汪小涧围绕人工智能在核磁图谱解析方面的研究应用、新药研发实践等作分享。“接下来，我们将抓住创新发展机遇，迎难而上，把新药研究工作做得更好。”他说。

民政职业大学老年福祉学院院长屠其雷介绍说，老年福祉学院通过智慧健康养老、老年护理、健康管理形成智慧康养专业群。“学院设计的健康服务管理情景模拟沙盘互联网应用平台，融入了大健康的思想，学生通过模拟社区健康管理者，对居民个体进行情景模拟健康管理。未来，学院将持续建设完善健康管理专业‘综合支撑’的布局安排，培养专业型人才。”他说。

北京小汤山医院副院长王莉介绍说，医院计划在现有的健康管理模式基础上进一步深化发展，特别是在科学和规范的前提下，针对超重肥胖、糖尿病和呼吸系统疾病等关键健康问题进行探索，并充分利用互联网移动技术，建立5G+健康管理平台，让膳食营养师、运动师、心理师为大家进行全流程的服务。

四川省绵阳市三台县人民医院（川北医学院附属三台医院）宣传及统战科主任邹子翔介绍了医院的“诊间助理”模式：“‘诊间助理’模式即设立一个专科门诊区域，专门为本科室门诊医生提供门诊辅助，为门诊患者提供一站式服务的护理人员，为患者提供私人定制，让患者感受到医院温度，实现医患双向奔赴。”在他看来，未来要打造智慧化门诊，将医生和护士从繁琐工作中解放出来服务患者，同时通过规范诊疗、后勤保障进一步提升全院医疗安全。

“‘北小六’是一款AI心理咨询机器人，它可以提供全流程的闭环服务，从情绪、认知、行为、人际关系和社会功能五个维度进行评估。评估之后会制定针对性、专业化的循证干预方案。”北京大学第六医院临床心理中心心理治疗师魏怡冉说，人工智能能够辅助心理治疗师完成个体、团体治疗，为企业和机构员工提供多样化心理服务。

河北建投新能源有限公司工会主席李建岗针对“生产型企业如何建设健康企业”分享了七个方面的实践经验：“加强组织领导，建立长效工作机制；多措并举护航，用心守护职场健康；聚焦基础管理，保障职工的职业健康；心灵减压赋能，筑牢心理健康防线；开展专项行动，推崇科学膳食；关注重点人群，提供特殊关心；参与社会实践，献力健康中国。”

据中国广核集团福建宁德核电有限公司曾会彬介绍， 通过推动数字化建设，中国广核建立了全集团使用的职业健康平台，整合职业健康体检系统和厂房职业危害监测数据，实现员工职业健康管理与工作厂房门禁区域管理的对接。未来将持续实施数字化项目，比如现场工人健康监测系统，以记录和分析数据，识别每个岗位的职业健康风险。

中国移动政企事业部项目经理刘晨分享了政企事业部“短中远”全维度设计健康管理建设特色案例。“从短期来看，我们构建‘三化’服务体系，对员工健康进行干预改善；从中期来看，我们致力于培养员工健康的生活习惯，提升员工的个人自驱力；从长期看，我们全力构建全生命周期的健康体系保障。”他说。

国康中健近年来一直专注为特殊群体供给专业且高质量的医疗健康服务，推广健康科普知识。国康中健（北京）科技有限公司总经理高阳分享道：“在健康科普知识的普及方面，需要线上线下双管齐下，积极开展内容丰富、形式多样化的健康科普活动。同时要深入基层，走进社区，团结企业，以生动有趣的形式，传递健康知识，提高民众健康素养和自我保健能力。”

四川成都万木健康科技有限公司合伙人张云峰围绕“人工智能产品深度落地医疗公益领域”的应用实践进行经验分享。他建议，要以数字医生网络为核心，优化医生工作流程，减轻非核心任务负担，从而让医生能够更专注于核心医疗服务和专业发展。

“毕秀健康创新数字认知行为疗法（MDCP）健康体重管理体系，融合了医学营养学（Medical）、数字化技术（Digitalization）、认知行为疗法（Cognitive Behavioral Therapy）和问题驱动教学法（Problem-Based Learning），致力于通过跨学科合作和患者参与来促进健康行为的改变和体重的有效管理。这一体系以生活方式医学为核心，遵循国家体重管理和慢病食养指南，结合中医技术、认知行为疗法和问题驱动教学法（PBL）等先进理念和模型，使得体重管理变得更加轻松和简单。”毕秀健康董事长赵玉传说，该模式旨在帮助用户建立健康认知和行为习惯，并通过数字化平台及社群运营提升健康管理的依从性。展望未来，毕秀健康将持续科技创新，为用户带来更科学有效的健康管理方案。