警惕！那些温柔的烫伤

寒潮来袭，暖手宝、电热毯、发热鞋垫、保暖贴……各种取暖神器安排上！但你知道吗？这些送温暖的小帮手，有时也会变成“温柔杀手”，给我们带来一种容易被忽视的皮肤伤害——低温烫伤。

不烫却伤是为何？

想象一下，当你把一个暖手宝放在手臂上，温度刚刚好，既不冷也不热，是不是感觉特别舒服？但正是这种“刚刚好”的温度（45℃到60℃），因为不会触发我们的疼痛警报，反而让皮肤在不知不觉中受到了伤害。低温烫伤，就是这么悄无声息地发生了。

从红斑到焦痂的“变身记”

烧烫伤一般分为三个度，I度、Ⅱ度和Ⅲ度，而低温烫伤不仅可以导致I度、浅Ⅱ度这样相对浅度的损伤，也有可能造成深Ⅱ度或Ⅲ度的深度烧伤，具体表现有这些：

I度烫伤 皮肤发红、轻度肿胀，出现红斑，这是低温烫伤最常见的表现。

II度烫伤 水疱形成，根据水疱的大小、烫伤的深度还可以分为浅Ⅱ度和深Ⅱ度。

III度烫伤 皮肤出现焦痂改变，这是低温烫伤导致的深度损伤表现，属于Ⅲ度烫伤的范畴。

取暖达人都这么做

控制热源温度 使用电热毯、暖手宝等设备时，不要将其直接接触皮肤。

定时休息 避免长时间接触热源，建议在睡觉前把电热毯打开，等被窝暖和了就关掉电源再上床，坚决不能整晚使用电热毯。

注意皮肤感受 如果出现温度过高或不适，应立即移开热源，并检查皮肤状态。

注意！糖尿病和血液循环障碍者、皮肤热敏感度低者，在使用时要格外小心。这些人群的神经末梢感觉迟钝，不适合用暖贴取暖。小孩、高龄者、不能自理者应在特别看护下使用。

低温烫伤急救小技巧

低温烫伤虽然不会立即造成严重损害，但长时间的低温热接触对皮肤的慢性损伤不可忽视。正确的预防措施和早期的治疗可以有效避免伤情加重。

立即移开热源 一旦发现皮肤发红或有不适感，应立即移开热源。

降温处理 皮肤出现发红或者红斑，需要立即对患处进行降温处理，用流动的冷水冲洗或凝胶性的产品冷敷降温至少30分钟，有助于缓解疼痛和控制损伤进展，千万不能用冰水或者冰块冷敷，避免冻伤。

避免挤压水疱 如果形成水疱，需要去医院进一步处理，不要自行挑破，以免引起进一步感染。

及时就医 对于II度或以上的低温烫伤，建议尽快前往医院进行专业治疗，医生可提供局部消毒、换药及必要的抗感染治疗。

文/苏星星（北京儿童医院顺义妇儿中心）