别老坐着不动 小心被栓住

提到血栓，不少人第一个会想到脑血栓，并自然而然地认为血栓就是个老年病。错啦！我们在各个年龄、任何时间都可能发生血栓性疾病，而且它严重危害生命健康，被称为“沉默的杀手”。特别是久坐不动人群，你的一个坐姿更是给血栓的形成创造条件。今天，专家就来告诉你关于血栓不得不了解的五个要点。

这些都是血栓性疾病

在人体心脏的心腔或全身血管内，由于血液中促进血液凝固的成分析出，导致某些血液成分积聚和凝固，形成固体质块的过程叫做血栓形成，这种固体质块就被称为血栓。血栓形成后，若从形成部位脱落，随血流移动过程中部分或全部堵塞某些血管，引起相应组织或器官发生缺血、缺氧、坏死以及淤血、水肿，这个病理过程，被称为血栓栓塞。

血栓形成和血栓栓塞所引起的疾病，称为血栓性疾病，根据发生部位的不同，又分为动脉血栓性疾病和静脉血栓性疾病。动脉血栓常见于冠状动脉、脑动脉、周围动脉等，可引发心脑血管疾病和外周动脉疾病；静脉血栓则包括深静脉血栓形成和肺栓塞。

为啥血栓总是搞偷袭

血栓是潜伏在生活中的“隐蔽杀手”，可以发生在任何年龄、任何时间，血栓一旦形成，将会减缓或者阻断正常的血流，甚至脱落移行至其他器官，导致严重后果。

无论是动脉血栓，还是静脉血栓，都会严重威胁生命健康。心脑血管疾病的“杀伤力”自不用多说。如果深静脉血栓早期得不到有效治疗可能导致肢体肿胀、疼痛，甚至是溃疡，以及血栓后遗症；而一旦发生肺栓塞，往往非常凶险。

这些人更容易被“栓”住

两高和吸烟 血压较高、血糖较高、经常吸烟：高血压、高血糖以及吸烟，都会使血管内皮受损，增加血栓发生风险。

有遗传史 如果近亲中出现过心肌梗死、脑中风等疾病，那么患病风险也会升高。

久坐不动 不爱运动，或者由于职业或疾病经常保持一个姿势，比如长途汽车司机、长期卧床的病患、长途旅行的乘客等，容易发生下肢深静脉血栓。

这里要特别提醒爱跷二郎腿的人士赶快把腿放平。跷二郎腿可能引发下肢静脉曲张或者深静脉血栓。因为跷二郎腿时，垫在下面的大腿神经和血流都会受到压迫，这个姿势时间一长，我们就会感到腿部发麻，如果血液循环受阻就容易出现下肢静脉曲张或深静脉血栓。尤其是患有高血压、糖尿病、心脏病的年长者，不适宜长时间跷二郎腿。

警惕这些疾病前兆

血栓形成可导致许多不同的并发症，具体症状取决于血栓形成或栓塞的部位：

当血栓位于头部或颈部血管时 可能会导致短暂性脑缺血发作（TIA）或中风，可见晕厥、肢体偏瘫、口角歪斜、肢体无力、言语或意识不清等症状。

当血栓位于心脏部位的冠状动脉时 可发生心肌梗死，出现胸闷、胸痛，呈压榨性，向下颌、肩颈、手臂或背部放射，伴有恶心、出汗、乏力、气短等症状。

当血栓位于肺动脉时 可发生肺栓塞，症状包括：呼吸困难、剧烈胸痛、咯血等。

若出现下肢深静脉血栓 可见患肢肿胀、疼痛，如果在慢性期可能出现患肢的沉重感、静脉曲张、皮肤瘙痒、色素沉着，甚至形成溃疡经久不愈。

预防血栓的四个策略

饮食预防 日常饮食尽量清淡，避免高脂、高糖，多吃水果和蔬菜，减少血液黏稠度，降低血栓形成的风险。另外，戒烟限酒也有助于预防血栓性疾病。

运动预防 长期卧床或久坐的人可以通过踝泵运动来促进血液回流，有助于预防血栓形成。适当的体育活动，如散步、游泳或骑自行车，也能促进血液循环。

物理预防 对于术后需要卧床的患者，可以使用间歇性充气加压泵治疗，或穿戴合适的弹力袜，通过挤压腓肠肌增强肌肉功能，促进血液回流，避免血液在下肢淤积。

药物预防 在医生指导下，可以口服抗凝药物，如华法林、利伐沙班，皮下注射低分子肝素等，预防血栓形成。阿司匹林等抗血小板聚集的药物也能在一定程度上起到预防作用。

文/刘健（北京大学人民医院）