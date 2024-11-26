甩不掉的累 你可能慢疲了

你是否曾深陷这样的困境：身体的疲劳仿佛无底洞，无论如何休息都无济于事？你是否还有记忆力下降、注意力无法集中、肌肉及关节痛、头痛、睡眠差……如果是这样，那么你可能正在经历慢性疲劳综合征的困扰。

有一种累叫“慢疲”

慢性疲劳综合征(CFS)是指没有器质性病变，反复发作的，以极度疲劳为主的一种综合征。患者往往出现无力、疲劳、睡眠质量差、认知功能下降及一系列的躯体症状，比如以反复咽痒、肌肉痛、头痛、关节痛、抑郁、焦虑等为特征。

据统计，慢性疲劳综合征的患病率为0.68%至1.40%，大部分患者年龄在40到60岁之间，其中成年女性比成年男性更常见，脑力劳动者高于体力劳动者。

注意！这并非一种无关紧要的病症，若不引起重视、及时休息调整，那么“小问题”可能会引发健康大麻烦，对我们的身心健康甚至生命安全造成威胁。

疲劳的后果很严重的！疲劳不仅是过劳死的直接原因，还是许多疾病的始作俑者，小到感冒，大到癌症，都可能因为疲劳而发生。

这样的累是病态累

慢性疲劳综合征是一种病症，或许你已经为其所“累”而不自知。下面就教你如何区分普通的“累”和病态的“累”。

普通的累 偶尔出现的疲劳感，就像加班或者熬夜后，通过停下来休息或睡一觉就能恢复到原来的状态，并且，这种情况对生活影响不大。

病态的累 只是做了少量的活动，身体便出现了疲惫感，通过正常休息，仍然无法缓解。

哪些人更易为其所“累”？

在我国，慢疲这种疾病一般多发生于一线城市，它的主要特征就是持续时间较长的疲劳感，让人感到身心俱疲，无论你如何休息，这种疲劳感始终如影随形，难以甩掉。

好端端的人，为何会患上慢性疲劳综合征？现在生活节奏快，很多人的工作压力大，经常加班，持续工作很长时间没休息就会感到累。

不过，不少人的累也跟自己的不良生活方式有关，比如随意服用药物（包括镇静药、通肠润便药等）、饮食不规律、饮食不健康、节食减肥导致身体摄入热量过少、感染性疾病、经常吸烟、肠胃不好、癌症导致的营养不良、免疫力低下、不运动、心态消极等因素，都可能引发慢性疲劳综合征。

小测试帮你揪出慢疲

下面我们来做一个简单的小测试，请仔细阅读以下问题，并回答“是”或“否”。

1.你是否出现记忆力减退、注意力不集中等症状？

2.你是否经常感到肌肉酸痛？

3.你是否出现不伴有红肿的关节疼痛？

4.你是否出现睡眠障碍，睡眠后精力也不能恢复？

5.你是否出现新发头痛？

6.你是否有淋巴结肿大的症状？

7.你是否经常感到咽部不适，如喉咙疼痛或干燥？

8.你是否经常感到体力或脑力劳动后连续24小时身体不适？

排除其他疾病的情况下疲劳持续6个月或者以上，如果你回答“是”的问题超过4个，你可能已经患上慢性疲劳综合征，这时你最好到医院找医生寻求帮助。

留意身体的求救信号

慢性疲劳综合征可能会同时出现消化系统的问题，比如肠易激综合征；身体对寒冷很敏感，容易出汗；气促；心跳不规律；对某些食物、气味、化学物质、光线或噪音过敏。慢性疲劳综合征的存在说明我们的免疫系统出了问题，甚至可能会让我们更容易得癌症。

此外，如果身体还有其他不舒服的感觉，比如胸闷、黄疸、体重无缘无故地下降等，这时候就要多加注意了。这些症状可能是肝病、心血管疾病等引起的，如果出现频繁，最好及时去医院检查一下，不要掉以轻心。

这样做可以恢复元气

慢性疲劳综合征是自限性疾病，许多人能在两周内靠自身免疫力不用任何治疗而康复。医生对你所能提供的最佳建议是尽量休息及减少压力。

首先，观察你的活动与睡眠模式，了解疲劳是如何对你产生影响的！然后设定让自己生活更愉快、更平衡的目标！

张弛有度的生活方式 学习工作与放松相结合，避免过度劳累和压力，保持良好的作息习惯和饮食习惯。

适度的体育锻炼 定期进行适量的运动可以和谐身心、促进大脑发育及重要器官的代谢，有利于缓解身心疲惫，保持身体的健康状态。无论工作多忙，建议每天都留半小时运动，比如散步、慢跑、健身、瑜伽等；午休时给盆栽换换土、修修枝；周末用睡懒觉的时间爬爬山。

均衡的饮食 营养均衡的饮食可增强免疫系统的功能和加快康复。应摄入富含蛋白质、维生素和矿物质的食物，如鱼、肉、蛋、奶、豆类、新鲜蔬菜和水果等。同时，控制饮食量也有助于减轻身体的负担。

充足的休息和高质量的睡眠 这是缓解疲劳的关键。尝试用改善睡眠环境、放松身心等方法来提高睡眠质量。

克服无益的思维模式 保持良好的社交关系可以让我们在情感上得到支持，从而减轻疲劳感。

多晒晒太阳 接受阳光照射也可以促进身体产生更多的能量，有助于缓解疲劳症状。

“自救”不成医院兜底

假如通过自我的方式没有改善，及时去医院进行诊治，寻求针对性的综合征治疗。

就诊科室 大家可以到慢性疲劳综合征专病门诊或预防保健科就诊，如果医院没有具体专病科室，就哪个症状明显就去看哪科。医生会帮你筛选，先把器质性病变排除，然后再化验、调理。

检查项目 为了找出这些问题，医生可能会做一些检查，比如血常规、炎症指标、身体化学成分检查，以及甲状腺功能检查。如果怀疑有其他疾病引起这些症状，可能还需要做胸部X光片、风湿因子和抗核抗体等检查。

治疗手段 医生会根据患者的相关症状给予药物对症治疗，如减少疼痛不适和发烧的药物、治疗焦虑的药物、治疗抑郁症的药物等。同时，针灸、中药等中医特色疗法，可以帮助患者逐渐摆脱疲劳的困扰。此外，包括瑜伽、冥想、按摩疗法和深呼吸练习等方法能调整心态，减轻压力和焦虑。

文/宋颖（首都医科大学宣武医院）