我国创新药市场规模突破1000亿元

我国医药工业正呈现加速发展态势。工业和信息化部数据显示，今年9月份，全国医药工业增加值增速达到10.5%，占全部工业比重3.7%，创新药市场规模突破1000亿元。

在日前举办的2024中国医药工业发展大会上，工业和信息化部部长金壮龙表示，我国医药工业创新能力显著增强，在研新药数量跃居全球第二位。2024年，37个创新药、51个创新医疗器械获批上市，新型抗体、核酸疫苗、细胞和基因治疗药物等前沿领域跻身全球前列。国际合作持续深化，2024年中国医药企业对外技术授权总交易规模超340亿美元，一批优质中成药走向世界，已在47个国家或地区获得503个注册批件。

医药创新链各个环节均呈现较好的发展态势。国家卫生健康委党组副书记、副主任曾益新介绍，我国研发总资源投入和研发能力已达到较高水平，创新药物的研发能力和水平也大幅提升，持续得到国际市场认可。

“我国在全世界研发新药占有率接近30%，这是非常巨大的进步。不仅药物数量增加，研发的新药创新程度、临床价值也越来越多被国际认可。”中国科学院院士、中国科学院上海药物研究所研究员陈凯先说。

会上发布的《医药工业“十四五”期间产业升级突出进展和产业技术未来发展重点领域》报告显示，“十四五”时期以来，共有113个国产创新药获批上市，是“十三五”期间获批新药数量的2.8倍，市场规模达1000亿元。高端医疗器械加速创新突破，中国企业开发的共165个创新医疗器械获批上市。

“十四五”期间，生物药产业化能力大幅跃升。大规模细胞培养和纯化等关键技术接近国际先进水平，在抗体药物、基因治疗和细胞治疗药物、新型疫苗、多肽药物等领域建成一批高水平工厂。复杂制剂研发水平快速提升。上市品种增多，及时填补国产空白，大幅降低患者疾病负担，更好满足患者用药需求。此外，全行业智能制造水平系统提升。人工智能、大数据、云计算等数字化技术在医药领域的应用不断拓展，信息技术与医药工业融合更加深入，标志着我国医药产业迈向智能制造新阶段。

金壮龙表示，将加大医药产业科技创新力度。完善产学研医协同研发体系，统筹补链强链，加快重大创新产品产业化进程。巩固提升竞争优势，推动前沿技术转化，积极发展新质生产力。同时，推动医药工业转型升级。坚持高端化、智能化、绿色化发展，培育世界一流医药企业，打造高端医药产业集群。

曾益新认为，要发挥好科技创新对医药行业创新发展的支撑和驱动作用，力争在重大原创性成果产出、关键核心技术突破、人才体系与研发平台建设等方面全面提升。“聚焦创新链与政策链融合，加强科技创新与医疗服务体系、医保支付机制、药品监管、药物制度等方面政策与机制的协同，推动实现支持创新全链条的政策体系，共同推进卫生健康领域新质生产力发展，更好支撑健康中国和科技强国目标实现。”

对于解决生物医药产业同质化等问题，陈凯先认为，这不仅需要政府进一步加强政策引导，优化产业布局；企业也应加强原始创新能力建设，提高自主创新水平，注重市场需求调研，开发具有特色的产品；资本要有长远眼光，投早、投小、投硬科技和投长期，更多支持原创医药研发。

据了解，工信部将增强医药生产供应能力。完善国家医药储备体系，加强临床短缺药品、儿童药品、罕见病用药研发生产，有效满足公共卫生应急和民众用药需求。同时，进一步扩大医药产业开放合作。打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，吸引全球创新要素集聚。坚持中西医并重，促进中医药传承创新发展和高质量“走出去”。