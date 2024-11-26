家电“以旧换新”并非一阵风

消费品以旧换新政策发力，家电市场销售回暖。全国家用电器和音像器材类销售额由7月份同比下降2.4%，转变为8月份同比增长3.4%，9月份同比增长20.5%，10月份同比增长近40%。

我国是家电生产和消费大国。2023年，我国主要品类家电保有量超过30亿台，每百户居民拥有的彩电、空调、冰箱均超百台。其中，部分家电是在上一轮家电普及性消费高峰期购入的，按照主要家电产品安全使用年限8年至10年计算，现已进入大批更新换代的节点。

自今年7月份《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》出台后，以旧换新的国家补贴资金逐步到位，各地实施细则相继公布。对于符合条件的8类家电产品给予售价15%至20%的以旧换新补贴，有效激发消费潜力，促进家电业产销，受到消费者和厂商的普遍欢迎。

按照有关规定，截至2024年12月31日未用完的中央下达资金额度要收回中央。部分家电企业担心政策实施时间过短，明年伊始市场可能会迅速转冷。因此，业界对以旧换新国家补贴适当延续的呼声很高。有关部门最新表态积极：将开展加力支持“两新”政策效果评估，总结延续好的经验做法；将研究提出未来继续加大支持力度、扩大支持范围的政策举措，待履行相关程序后适时公开发布。

当前，家电市场已进入“增量和存量并重阶段”，行业发展机遇与挑战并存。家电企业在期盼政策红利的同时，更要着眼长远，奋发有为，推动以旧换新走深走实，力争做到稳增长、调结构、促转型“一箭三雕”。

创新供给是根本之策。家电消费需求已从“有没有”转向“好不好”，绿色智能家电备受青睐。在本轮“换新”活动中，一级能效家电销售额占比高达90%，优质节能产品替代高能耗产品势头强劲。

近年来，家电业供给侧结构性改革深入推进，一批千亿级企业崛起，国产品牌市场优势日益明显，但适配需求、创造需求能力仍有不足。面对趋优消费迅猛势头和用户多样化需求十足，家电企业要深入洞察市场，狠抓技术创新，发展新质生产力，推出更多满足不同需求的高品质绿色智能家电产品，推广互联网智能家电全场景应用，着力引领市场潮流，不断激发消费热情，在为用户创造更大价值中赢得广阔空间。

补齐短板是当务之急。我国正处于家电报废高峰期，但回收利用体系仍不完善，更新消费循环还不顺畅。具体表现为家电回收网点还不健全，回收场所条件比较落后，专业技术人员较为缺乏，废旧家电通过正规渠道回收实现环保拆解和再利用的比例偏低。

根据政策目标，到2027年废旧家电回收量较2023年增长30%，再生材料在资源供给中的占比进一步提升。有关各方正为此积极行动。家电骨干企业应强化回收处理业务布局，推进回收目标责任制行动，做实“换新+回收”一体化服务，提升资源再生利用水平。

总之，国家大力推动消费品以旧换新既利当前，又利长远，家电业要不失时机锻长板、补短板，加快转型升级，实现更为强劲、更可持续的发展。