寒潮来袭 这些御寒单品你准备好了吗？

今冬首场寒潮持续发力，公众外出时应注意防风防寒，谨防气温骤降带来的健康危害。天津中医药大学附属保康医院主任医师韩娟在接受人民网采访时表示，在添加棉衣、棉裤保暖的同时，还要注意头部、胸背、脖子和四肢的保暖，确保帽子、围巾、手套等防寒物品一应俱全。