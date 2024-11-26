明确5种减重治疗药物

近年来，我国超重和肥胖人群的患病率呈上升趋势。以胰高血糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂为基础的新型减重药物频频问世，引起不少超重和肥胖人群的关注，甚至一度被认为是“减肥神器”。

日前，国家卫生健康委发布《肥胖症诊疗指南（2024年版）》（以下简称《指南》）。这是首部由国家卫生健康委发布的肥胖症诊疗权威指南。在药物治疗方面，《指南》明确了目前获得国家药品监督管理局批准，用于成年原发性肥胖症患者减重治疗的5种药物，包括奥利司他、利拉鲁肽、贝那鲁肽、司美格鲁肽及替尔泊肽。除奥利司他外，其余4种药物均为GLP-1类药物。

“《指南》最突出的部分之一，就是明确了这几种GLP-1类药物可用于治疗肥胖症，让肥胖症有更多药物可治。”中南大学湘雅二医院国家代谢性疾病临床医学研究中心副主任、教授周后德说。

《指南》详细列出了这几种GLP-1类药物的禁忌证。周后德说，这类药物有一些普遍的禁用人群，比如患甲状腺髓样癌或有甲状腺髓样癌家族史的人群、患有多发性内分泌腺瘤病2型的人群等。GLP-1类药物还有一些常见副作用，比如恶心、呕吐、便秘等，因此胃肠道功能不良或出现肠胃病症状的人群最好不要使用。此外，易过敏体质人群、重度高血脂人群等也要慎用此类药物。

《指南》特别提示了利用减重药物治疗肥胖症可能出现反弹风险。目前已有部分研究关注到GLP-1受体激动剂停药后的减重效果，结果均显示停药后会出现不同程度的体重反弹。

“无论使用什么药物治疗肥胖症，改变生活方式都是最重要的，不能从心理上认为有了药物治疗就万事大吉了。”周后德说，即便使用药物治疗，也要结合生活方式干预对体重进行管理，否则患者停药后可能失去对饮食的自主控制，导致体重反弹，甚至体重可能超过用药前的水平。

另一个可能造成体重反弹的原因是药物误用。周后德介绍，GLP-1类药物治疗肥胖症的维持剂量远大于治疗2型糖尿病的剂量，但如果一开始的使用剂量过大，就会使人体对此类药物产生抗药性。因此，患者在实际用药时一定要从小剂量开始适应。例如《指南》中写明，司美格鲁肽起始剂量为0.25毫克，每周一次皮下注射，维持剂量为2.4毫克或1.7毫克每周一次。

除了药物治疗，《指南》还列出了行为心理干预、运动干预、临床营养治疗等一系列治疗肥胖症的方法。其中关于力量抗阻训练、有氧耐力运动，以及饮食模式等内容，也能为公众提供具体直观的指导。

“从《指南》中我们还可以获得很多提示。”周后德举例，比如肥胖症的心理干预方式中就包括互助团体支持，鼓励患者参与互助小组或支持团体，构建良好的社区支持网络，提高患者的社会适应能力和坚持治疗的信心。

“对生活方式进行干预确实很难。人们在通过生活方式干预减重时，最好以团队的形式来开展，既可以互相监督，形成良好生活习惯，也可避免因社会孤独感而增加肥胖症及相关并发症的风险。此外，还可以利用人工智能、移动互联网等新兴技术手段，辅助进行生活方式干预。”周后德补充说。