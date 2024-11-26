CAR-T细胞疗法为免疫疾病治疗带来新希望

近日，浙江大学医学院附属儿童医院（以下简称“浙大儿院”）发起的“靶向CD19嵌合抗原受体T淋巴细胞治疗难治性儿童系统性红斑狼疮”临床研究，随着第20例患者完成CAR-T细胞回输，圆满结束。

“这是迄今为止全球最大队列的CAR-T细胞疗法治疗难治性系统性红斑狼疮患儿的研究，增强了我们利用该疗法治疗其他自身免疫性疾病的信心。”浙大儿院副院长、肾脏泌尿中心主任毛建华说，从目前情况看，20例患者均未出现输注过敏反应。

T淋巴细胞简称T细胞，是人体免疫系统中的主要细胞之一。作为一项新兴治疗技术，嵌合抗原受体T细胞免疫疗法（以下简称“CAR-T细胞疗法”）通过采集和改造人体的T细胞，再将这些细胞回输到患者体内，使它们能够识别并消灭带有特定靶抗原的疾病细胞。这些改造后的T细胞能在人体内持续存活并增殖，从而实现长期治疗效果。

毛建华告诉记者，目前，CAR-T细胞疗法主要应用于B细胞相关的血液系统恶性肿瘤治疗，如复发或难治性急性淋巴细胞白血病、非霍奇金淋巴瘤等。近年来，该疗法逐渐被运用到实体瘤和自身免疫疾病的治疗。

在临床上，CAR-T细胞疗法常面临T细胞采集量不足、T细胞功能缺陷、毒副作用大及治疗费用昂贵等难题。有的患者由于身体条件或治疗需求等原因，难以进行自体T细胞单采。这类患者可以考虑使用异体CAR-T细胞疗法，即从健康供者体内采集T细胞，改造制备现货型细胞药物。异体CAR-T细胞疗法不受患者自身T细胞数量和质量的影响，制备成功率较高，有望降低治疗成本。

记者了解到，浙大儿院将开展通用型CAR-T细胞疗法，将CAR-T细胞疗法研究工作拓展到其他自身免疫疾病，如抗中性粒细胞胞浆抗体（ANCA）相关性血管炎、激素耐药型肾病综合征、硬皮病等，相关工作已通过伦理审查。

近年来，CAR-T细胞疗法相关研究成果颇丰。据不完全统计，当前国内外有20余项应用CAR-T细胞疗法治疗自身免疫性疾病的临床研究正在进行。国内已有数款CAR-T细胞疗法产品获批，用于治疗成人复发或难治性套细胞淋巴瘤、复发或难治性多发性骨髓瘤等疾病。

今年7月，国际学术期刊《细胞》发表海军军医大学第二附属医院教授徐沪济领衔，联合华东师范大学、浙江大学医学院第二附属医院研究团队完成的科研论文。该团队利用CRISPR-Cas9基因编辑技术对健康供体来源靶向CD19的CAR-T细胞进行基因工程改造，开发新一代异体通用型CAR-T疗法，帮助3名风湿免疫性疾病患者有效缓解症状。该研究展示出异体通用型CAR-T细胞疗法在有效性和安全性方面的巨大潜力。

毛建华说，CAR-T细胞疗法虽在一些领域取得显著疗效，但并非万能之药，其疗效受到患者病情、治疗方案、个体差异等因素的影响。未来需重视临床研究和基础研究的结合，推动治疗方法持续改进，以造福更多患者。