直播预告：血液肿瘤的认知、治疗、康复与心理关怀

2019年起，人民健康在国家卫生健康委医政医管局指导下，开展全国县级医院能力提升典型案例宣传展示活动，挖掘和树立县级医院典型，营造良好社会舆论氛围，特策划推出《县级医院谈能力提升》系列访谈。

11月26日上午10：00，东港市中心医院血液肿瘤内科主任朴明玉将做客直播间，以《血液肿瘤的认知、治疗、康复与心理关怀》为主题，谈县级医院的发展与未来。

嘉宾简介：

朴明玉，东港市中心医院血液肿瘤内科主任、血液科主任医师，担任中国抗癌协会第一届肿瘤热疗专业委员会微波肿瘤热疗专家委员会委员，中国人体健康科技促进会胃肠肿瘤专业委员会委员，郑州大学一附院全国热放疗新技术联盟理事。

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