甲醛治理，不能“假检测、假清除”（金台视线）

当下，甲醛污染问题成为民众在房屋装修后普遍关注的话题，甲醛检测、甲醛治理等服务也应运而生。然而，不少读者反映遭遇了甲醛“假检测”“假清除”问题。比如，广东深圳市读者张腾称曾遇到不法商家，一方面利用自己对甲醛危害的恐惧心理，刻意渲染，制造“甲醛焦虑”；另一方面操控甲醛检测数值，引导购买甲醛治理服务。还有山东济宁市网友“土豆”反映，个别公司没有治理资质，却谎称能够完全清除甲醛，欺骗消费者。

面临甲醛检测治理市场“假检测、假清除”问题，专家、读者呼吁：室内空气检测行业与公众利益密切相关，有关部门须进一步明确检测标准和操作规程，规制“一手检测、一手治理”的商业模式；对侵害消费者合法权益和身体健康的商家，应严肃查处。

“假检测、假清除”，甲醛治理市场面临诚信缺失

“有公司声称如果购买他们家的治理服务，检测费用全免，除完甲醛第二天不但检测合格，还可以立即住人。”张腾对记者说，然而在屋子里停留十几分钟就觉得味道刺鼻，时间长了会嗓子痛、咳嗽，“甲醛显然没有有效去除。”

制造“甲醛焦虑”，是很多商家诱导客户购买服务的惯用手法。“居住新装修未检测甲醛的房间里，导致患急性白血病”“装修、家具甲醛超标，孩子查出血癌”……一些不良商家为推销服务，在甲醛危害上添油加醋，甚至在网络上散播耸人听闻的谣言，助长民众焦虑情绪。

一些商家还试图用虚假数据蒙蔽客户。今年7月，广东广州市的陈先生在某环境治理机构购买了一次“全屋甲醛检测”服务。在工作人员抽取空气样本期间，陈先生打开机构带来的检测仪，发现在一个隐藏页面中，甲醛含量的基数已被设置成了“+0.03”。陈先生从相关从业人员处了解到，“如果基数设置为‘+0.03’，无论真实数据是多少，检测结果都会高出每立方米0.03毫克”，商家即可借此引导客户购买甲醛治理服务。

除了人为调控检测仪基本数值外，有些机构还会利用显色液等手段操控仪器数值，滴得越多甲醛浓度就越高，相反则越低，检测仪变成欺骗的道具。在一些地方，甲醛治理市场诚信缺失，初检时人为提高检测值、复检时再人为降低检测值，如此操作成为商家们心照不宣的秘密。今年2月，四川成都市读者杜女士在搬入装修过的新房前，花费2990元购买了全屋甲醛检测和治理服务。治理后，工作人员检测甲醛浓度为“合格”。然而在搬入新家后不久，她的儿子开始出现头晕、胸闷气短等症状，“之后我就找了两家更权威的第三方机构检测，结果均显示甲醛浓度超标了一倍多，我们只能立刻搬出，在外面租房子住。”杜女士说。

更需警惕的是，一些不法分子通过线上违规开具甲醛检测和治理的企业资质、个人能力证书牟利，从线上到线下形成一条灰色产业链。记者在某主流电商平台检索“甲醛检测证书”，发现有不少可开具相关企业资质以及个人能力证书的网店，一些商品图片上甚至用大字标榜“官方网站可查真伪”。记者随机咨询一家网店的客服，是否可以办理从事甲醛治理行业的企业资质证书，对方表示需提供营业执照，并称“一套费用600元，包含三年年审”。记者追问是否需要评定，客服随即发来一个微信账号，并表示“不严格的，基本上都能通过”。记者再问是否可以办理甲醛治理方面的个人能力证书，对方表示只需提供身份证号、姓名、本人自拍照片即可，不需要做能力测试。

部分机构检测结果存疑，市面上的很多家用甲醛检测仪产品也不可尽信。去年10月，上海市消费者权益保护委员会测试了15款热卖甲醛检测仪，其中仅3款在较低浓度测试中误差不大。而这些测试下来有问题的产品中，宣传语五花八门、极尽夸饰，甚至有不少还借用专业机构、权威媒体和知名大学的名义为自己宣传。

甲醛治理市场一定程度上存在从业门槛较低、从业者资质不易辨别的问题

消费者之所以会频频上当中招，一方面，是因为甲醛治理市场陷阱多、“套路”深；另一方面，甲醛检测、治理市场一定程度上从业门槛较低，从业者资质不易辨别。

有业内人士透露，一些机构购置几台检测仪、几瓶药剂就可支起摊子接活，“有的保洁员都改行干起了测甲醛、除甲醛的营生”。网友“土豆”反映，在众多社交平台上可以看到不少宣传加盟甲醛治理机构的帖子，“想做甲醛治理机构，只要成立公司、申请营业执照即可，短视频平台推广渠道开通后，就可以开始线上接单了。”某社交平台上以“除甲醛创业”为标题的短视频如是说。

行业门槛低，导致从业者水平参差不齐，无序竞争乃至乱象丛生。为了抢客户、揽业务，可能陷入价格战的恶性竞争中。张腾关注到，目前市场上不乏一些价格极低的甲醛检测、治理服务，它们往往以“特价优惠”“限时抢购”为噱头，吸引消费者的眼球。比如原本60元每平方米的治理价格，却被很多商家拉低到二三十元，这种远低于成本的报价背后存在的人员不专业、设备简陋、试剂不合格的风险，终将由消费者承担。

目前，甲醛治理品牌主要以“加盟”模式进行市场扩张。较低的入行标准，简单的加盟方式，让甲醛治理市场成为“圈快钱”的角逐场。事实上，近年来不少甲醛治理头部品牌“翻车”。不久前，加盟商遍及全国的“森家环保”被曝除醛服务涉嫌违法违规，不顾消费者的生命健康，将“转化率”建立在虚假的甲醛检测数值上。在甲醛治理市场监管不足的背景下，一些品牌出事后改头换面，抹去“黑历史”卷土重来，加剧行业失信乱象。

此外，市面上还出现不少冒牌公司，盗用专业检测机构名头开展业务，给正规企业形象带来负面影响。李先生来自北京一家正规专业环境检测机构。今年5月，李先生接到顾客的电话，称其所在的公司检测价格不统一，上门检测人员与该公司人员信息不匹配。这时李先生才发现，原来是自己公司的名号被盗用了。“我们公司有专业的资质，自媒体账号也是经过专业号认证的，但是这个冒名公司没有经过专业号认证。”李先生多方确认后发现，该检测机构并未取得授权，而是冒用了李先生所在公司的名头，“这不仅损害了公司的名誉，还涉嫌欺诈客户。”

“甲醛检测和治理是具有一定专业门槛的工作，不是能速成上岗的，尤其它还涉及消费者身体健康，更应慎重对待。”中国人民大学生态环境学院副教授冯琳说。

严格审查企业资质，筑牢室内环境安全防线

甲醛检测和治理需求日益上升，一方面，甲醛超标确实一定程度上危害人们的身体健康；另一方面，在商家炒作之下，很多消费者对甲醛有着过度焦虑、恐惧的心理。

记者调查发现，在一些主流短视频平台上检索“甲醛”，热门视频多来自自媒体账号，其中不乏对甲醛危害性夸大其词者，而专业权威的科普视频较少。

“甲醛在气体状态下无色，有刺激性气味，它的释放存在一定的周期，可能是几年，也可能是几十年，因此是无法一次性除干净的，需要长期开窗通风换气来进行治理。”四川大学材料科学与工程学院副教授陈金伟认为，有必要加强对民众的科普宣传，帮助人们树立起对甲醛的正确认知，提高消费者对伪劣除醛服务的辨别能力。

近年，有关部门不断更新室内空气质量标准规范。去年实施的最新版《室内空气质量标准》规定，关闭门窗1小时后，室内甲醛浓度不高于0.08毫克每立方米。在实际检测操作中，检测值通常受到多方面因素的影响。“甲醛检测首先要对室内环境进行封闭处理，如果刚好在封闭的这两天，装修材料释放的甲醛量多一点或少一点，检测值就会不准确。同时，气温高低也对甲醛释放量存在影响，如果在气温高的天气进行检测，可能数值也会偏高。”陈金伟说。

对于除醛机构既当检测、治理“运动员”又当“裁判员”的问题，法律法规也有明确规定，去年更新的《检验检测机构资质认定评审准则》中就要求“检验检测机构应当独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关方，不受任何可能干扰其技术判断的因素影响，保证检验检测数据、结果公正准确、可追溯”。据此，“左手接检测、右手接治理”的商业模式属于违规操作，更别提在甲醛检测数据上造假，已经触及“红线”。

冯琳认为，主管部门应提高甲醛检测和治理行业准入门槛，严格审查企业资质；监管部门应以更强有力的监管，规范甲醛检测和治理市场，筑牢广大居民室内环境安全防线。“对于甲醛检测和治理过程中的数据造假问题，应坚持‘零容忍’，及时完善相应法律法规，为行业设路标、划红线；对于存在的黑灰产业链要形成打击联动机制和常态化监管机制，让造假行径无处遁形。”

（余璇、何雪琪参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年11月25日 07 版）