如何应对儿童发热（服务窗）

进入冬季，气温骤降，一些小朋友出现发热症状后，家长往往十分紧张和焦虑。儿童发热应如何应对？记者采访了华中科技大学同济医学院附属协和医院儿科副主任、主任医师彭华。

彭华介绍，适当的发热对机体有益，是机体对抗病原体所展现的生理防御机制。每一次生病，都是病原体和机体对抗的过程，当孩子病愈后机体就会产生病原体相关抗体，使免疫力逐渐提升。所以，不必过于紧张。

判断儿童是否发热，彭华推荐使用电子体温计进行腋下测量。37.5到38.0摄氏度为低热，38.1到38.9摄氏度为中度发热，39.0到40.9摄氏度为高热，大于等于41摄氏度为超高热。通常高热时半小时到1小时测一次体温，超高热时需增加测温次数。而中低发热且孩子体温稳定、精神尚可时推荐2到4小时测一次。如发现孩子体温或病情变化，需随时测量体温并记录。清晰掌握孩子病情变化，对医生判断病情有极大的帮助。

哪些原因易引起孩子发热？可分为感染性和非感染性，其中较多见的是感染性发热，以病毒和细菌感染最为常见。由于病原体存在显著的季节规律，家长可根据季节采取预防措施，比如冬春季节天气干燥易于病毒在空气中传播，是儿童呼吸系统疾病高发期，可通过外出戴口罩、减少去人群聚集处来预防。夏秋季气温高、湿度大，是肠道病毒传播的高发季节，可以通过让孩子注意手卫生、少去公共游乐场来预防。

如果孩子发烧了，如何应对？彭华说，发热过程可分为3个阶段：体温上升期、发热持续期、退热期。体温上升期多表现为畏寒、寒战甚至皮肤苍白等，这时室内温度维持在18到20摄氏度为宜，避免空气气流直吹；适当添加衣服或盖被子，注意保暖的同时不宜裹太紧、太厚；家长可以用手揉搓孩子的手足，促进血液循环；用温水擦澡，不要用酒精擦浴。发热持续期，孩子皮肤潮红而灼热，呼吸及脉搏加快，应多饮温水、注意散热。退热期，孩子大量出汗，皮肤温度逐渐降低，应及时补充温水或电解质液，如体温骤降可增加衣服保暖。

如何吃退热药？如果发热对孩子作息、玩耍、饮食及精神无影响，不需要急着给孩子喂退热药。当2月龄以上儿童体温大于等于38.2摄氏度并伴明显不适时，可采取药物退热，推荐使用对乙酰氨基酚；6月龄以上儿童，退热药推荐使用对乙酰氨基酚或布洛芬；2月龄以下儿童禁用任何解热镇痛药退热。不推荐对乙酰氨基酚和布洛芬交替使用退热。两次服用退热药间隔应在4到6小时。

儿童发热不一定需要去医院。若表现为单纯体温升高，口唇颜色正常、神志清楚、哭声有力、热退后精神反应良好，无其他伴随症状，可在家观察，同时用多饮水、温水浴、减少衣物等物理方法退热，必要时可口服退热药。但若有其他症状，如无法进食或饮水、面色苍白、持续高热不退、抽搐等则需尽快就医。

《 人民日报 》（ 2024年11月25日 13 版）