富含加工食品、糖和不健康脂肪的饮食已被证明会导致心理健康状况不良。这些类型的饮食（如快餐和超加工食品）与心理痛苦、焦虑和抑郁的风险增加有关。另一方面，英国曼彻斯特大学的心理学家发表在《英国医学杂志》上的研究结果显示，富含果蔬和健康脂肪的营养密集型食物有助于稳定情绪和改善整体心理健康。

吃植物性的食物（富含果蔬）能显著改善情绪。英国华威大学的公共卫生学家对8万名英国人的饮食习惯进行了调查，发表在《社会指标研究》上的研究结果显示，在日常饮食中添加了更多份果蔬的人，对生活的满意度更高。

加拿大不列颠哥伦比亚大学的人口学家也发现，人们吃的果蔬越多，他们的感觉就越好；这种效果不仅显现在当天，而且能持续到第二天。发表在《科学公共图书馆期刊-综合》上的这项研究成果表明，多吃植物性食物对心理健康有持久影响，从而有助于减轻焦虑和抑郁的症状。

摄入更多的浆果、柑橘类水果和绿叶蔬菜，还有助于预防抑郁症。波兰华沙生命科学大学的人类营养学家对61项研究进行了系统综述和分析，发表在《营养素》上的研究结果显示，富含果蔬的食物与情绪乐观和心理痛苦减少有关，这是因为果蔬中的营养物质有助于平衡大脑中的化学成分，从而防止情绪障碍和对抗抑郁症。

多吃果蔬不仅能改善认知功能，还能提高精神敏锐度。美国加州大学戴维斯分校的神经科学家发现，食用植物性食物的人在认知功能的任务中表现得更好。发表在《营养神经科学》上的这项研究成果认为，随着年龄的增长，食用富含植物性食物可以延缓或防止与年龄相关的认知功能衰退。