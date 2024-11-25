精神压力大时喝点儿可可饮料减压

英国伯明翰大学的营养科学家发现，富含黄烷醇的可可饮料能保护身体的血管系统免受压力的影响，即使是在吃了富含脂肪的食物后也是如此。

黄烷醇是一种存在于果蔬、茶叶（绿茶和红茶）、坚果、浆果和未加工的可可中的化合物，这种化合物对调节血压和保护心血管健康有益处。

研究人员选取了23名健康的年轻人，要求他们早餐食用2份黄油羊角面包加10克加盐的黄油、1.5片切达干酪和250毫升全脂牛奶（总共含有56.5克脂肪），此外还喝了黄烷醇含量高（含有150毫克表儿茶素）或黄烷醇含量低（含有不到6毫克的表儿茶素）的可可饮料。休息1.5小时后，参与者完成了8分钟逐渐提高速度的心算测验；当他们的回答错误时，研究人员会提醒他们。

在休息和测试期间，科学家测量了参与者前臂的血流量、心脏活动和体内的氧气。参与者进行的心算测试相当于压力任务，这会导致心率和血压的显著增加，类似于人们在日常生活中可能遇到的压力。研究人员发现，饮用黄烷醇含量高的可可饮料，能有效防止承受压力和食用高脂食物后所造成的血管功能下降。因此，想减缓压力，人们可以喝可可饮料。如果不喜欢，还有其他方法可以获得更高剂量的黄烷醇，比如绿茶、红茶和浆果。