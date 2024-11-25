周末集中锻炼也能降低认知功能衰退风险

哥伦比亚安第斯大学的生物医学家发现，哪怕只在周末进行1~2次体育运动（这种锻炼模式被称为“周末勇士”），也能像频繁的锻炼一样，降低认知功能衰退的风险。对于忙碌的人来说，这种模式既方便，也更容易实现。

研究人员对来自“墨西哥城前瞻性研究”的两组调查数据进行了分析，第一组发生在1998年至2004年，第二组发生在2015年至2019年。10033名平均年龄为51岁的人完成了这两项调查，他们的回答被纳入了分析。

在第一次调查中，受访者被问及他们是否锻炼或参加运动，如果回答“是”，则被问及每周多少次和多长时间（以分钟为单位）。根据回答，他们被分为四组：不锻炼的人（7945名）、周末勇士（726名）、每周锻炼三次（或更多次，1362名）和周末勇士与经常锻炼相结合的人（2088名）。

在进行第二次调查时，研究人员用简易智力状态检查量表来评估参与者的认知功能。得分在22分（总分30分）以下，被定义为轻度认知功能障碍（MCI）。在平均为16年的监测期内，总共确认了2400例MCI，不锻炼的人MCI的患病率为26%，周末勇士为14%，经常锻炼的人为18.5%。

数据分析结果显示，在考虑了潜在的影响因素（包括年龄、受教育程度、吸烟、夜间睡眠、饮食和饮酒量）后，与不锻炼的人相比，周末勇士患上MCI的可能性降低了25%，经常锻炼的人这一可能性降低了11%，周末勇士与经常锻炼相结合的人降低了16%。从理论上讲，如果所有的中年人每周至少锻炼1~2次，可以降低13%的患病率。

发表在《英国运动医学杂志》上的这项研究成果认为，有几种机制可以解释锻炼对大脑健康所起到的保护作用。首先，锻炼能增加脑源性神经营养因子的浓度和大脑的可塑性；其次，体育运动与大脑容量更大、执行功能更强和记忆力更好之间存在着相关性。